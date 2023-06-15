Топ-5 лучших гибридных 7-местных автомобилей в Европе (фото, цена, плюсы и минусы) — Finance.ua

Топ-5 лучших гибридных 7-местных автомобилей в Европе (фото, цена, плюсы и минусы)
Европейский рынок автомобилей является самым богатым в мире. Найти и приобрести здесь можно почти все. Поэтому если поставить двойную задачу — найти 7-местный автомобиль, но не простой, а с гибридной силовой установкой (обычный «гибрид» или подсоединяемый) — то все равно выбрать будет из чего.
MMR.net.ua собрали 7 лучших транспортных средств, продаваемых на рынке ЕС, которые тратят мало бензина, зато способны перевозить немалое количество людей одновременно.
1. Volkswagen Multivan Hybrid (Long)
- Страна: Германия;
- Класс: микроавтобус;
- Тип гибридной системы: Plug-in Hybrid;
- Цена от €, ≈ 56 000.
Volkswagen Multivan относится к категории микроавтобусов премиум-класса. Последнее поколение Т7 разработано уже как исключительно самостоятельная модель, отныне нет общего конструктива с фургонами Transporter. Главными козырями микроавтобуса были высокое качество изготовления, вездесущая продуманность и выверенность, широкий выбор модификаций и современные технологии. Вот, например, расход бензина в смешанном цикле для гибридного «буса» равняется 1.8 л/100 км.
Достоинства:
Качество и продуманность в каждой детали;
Богатое стандартное оснащение и бесконечный список опций;
Минусы:
Дорогая вещь;
Хорошие габариты;
Отсутствуют модификации 4×4.
2. Dacia Jogger Hybrid
- Страна: Румыния;
- Класс: универсал В-класса повышенной емкости;
- Тип гибридной системы: Full hybrid (параллельный);
- Цена от €, ≈ 25 000.
Семиместный Dacia Jogger Hybrid является самым маленьким автомобилем в этом списке и самым дешевым также. Это поистине уникальное предложение на рынке, которое уже стало хитом продаж в ЕС. На самом деле, несмотря на общую основу с Dacia Logan III поколения, здесь на 3-м ряду спокойно сядут двое взрослых мужчин! Этому способствуют приподнятая линия крыши (относительно Logan), удлиненная колесная база и вообще значительно больший кузов, если сравнивать все, что находится за центральной стойкой.
Достоинства:
Соотношение цена/качество — вне конкуренции;
Практичный и удобный;
Минусы:
Экономичность не так и впечатляет;
Динамика средняя.
3. Volvo XC90 Rechagre
- Страна: Швеция;
- Класс: большой SUV;
- Тип гибридной системы: Plug-in Hybrid;
- Цена от €, ≈ 88 000.
Volvo ХС90 высоко ценится по всему миру. Шведский SUV покоряет покупателей своей безопасностью, качеством, надежностью и современными технологиями — шикарный семейный автомобиль для тех, кто может позволить себе ездить на Volvo.
Достоинства:
Самые современные технологии, первоклассное качество;
Безопасность и комфорт;
Минусы:
Цена обслуживания и запчастей высокая;
Возможности на бездорожье скудные;
Недостает утилитарности как на SUV.
4. Ford Galaxy Hybrid
- Страна: Германия;
- Класс: большой MPV (минивэн);
- Тип гибридной системы: Full hybrid (параллельный);
- Цена от €, ≈ 43 000.
Минивэн Ford Galaxy всегда был самым острым в управлении MPV на рынке. Этот здоровенный минивэн имеет настолько разумно настроенное шасси, что, несмотря на всю свою семейность и ориентацию на комфортабельность, эта машина будет дарить вам удовольствие от управления по улицам города и на шоссе не меньше, чем какой-нибудь европейский седан. Это касается и гибридной версии (единственной доступной сейчас), имеющей 2,5-литровый бензиновый двигатель, что суммарно с электромотором выдает 190 л.с.
Достоинства:
Практичный, продуманный, добротный во всем;
Прекрасно сбалансирован на ходу;
Минусы:
Мультимедийная система устаревшая;
Клиренс низкий.
5. Ford Tourneo Custom Hybrid (Long)
- Страна: Германия;
- Класс: микроавтобус;
- Тип гибридной системы: Plug-in Hybrid;
- Цена от €, ≈ 63 000.
Полностью новое поколение фордовского буса Tourteo Custom предлагается в трех исполнениях: стандартном дизельном, бензиновом гибридном и полностью электромобиле. Итак, бензиновая plug-in гибридная модификация в качестве ДВС использует 2,5-литровый агрегат и батарею на 16,5 кВт*ч, что позволяет на полной зарядке проехать до 50 км исключительно на электротяге. По данным mmr.net.ua, Tourneo Custom имеет несколько разумных функций, таких как опрокидывающийся руль, который превращается в небольшой столик или держатель для ноутбука/планшета в статическом положении. Ford также разместил подушку безопасности переднего пассажира на крыше, а не в торпедо, что дает больше места для хранения вещей в последнем.
Преимущества:
Полностью независимая подвеска по кругу и отличная управляемость;
Супер-продуманный, удобный, современный салон;
Минусы:
Стоимость немаленькая;
Большеватый.
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