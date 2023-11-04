ТОП-5 лучших электромобилей с пробегом (инфографика, фото) — Finance.ua

ТОП-5 лучших электромобилей с пробегом (инфографика, фото) Сегодня 11:44 — Технологии&Авто

При предметном сравнении электромобили пока проигрывают машинам с ДВС, но уже ясно: рано или поздно мы все будем ездить на электроприводе. Между тем выйти на острие прогресса можно уже сегодня, приобретя электромобиль, хотя бы подержанный. Выбор их на вторичном рынке достаточный.

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Главная причина — экономия на заправке. Зарядить батарею электромобиля действительно дешевле, чем заправить бак дизеля или бензина, хотя экономия очень зависит от места зарядки.

На вторичном рынке Украины электромобили представлены достаточно широко. Есть как пригнанные экземпляры из Европы, так и отремонтированные «битки» из-за океана, а кроме того, можно наткнуться на одну из машин, когда-то приобретенную у официального дилера в нашей стране.

Volkswagen e-Golf

$10 700 — 26 200

Если бы не цена, это был бы один из самых интересных вариантов. Еще бы: тот самый эталонный автомобиль — «Гольф» еще свежей седьмой генерации, да еще и со всеми преимуществами электропривода. И даже наличие аккумуляторов не повлияло на простор в салоне и багажнике. На рынке присутствуют машины двух вариантов — с батареями на 24 кВт·ч (заявленный запас хода для новой батареи 190 км) и на 35 кВт·ч (обещано 300 км).

Машина получилась динамичной — 10,4 с до 100 км/ч, конструкторы не стали сильно ограничивать затраты энергии на ускорение. На рынке присутствуют б/у e-Golf в исполнении как для европейского, так и для американского рынков, причем предложение большое и есть почти новые экземпляры в отличном состоянии.

Nissan Leaf II

$9 000 — 31 000

Leaf был одним из первых автомобилей, спроектированным именно как электромобиль, и долгое время он был самым массовым в мире. Машина второго поколения унаследовала все лучшие качества первопроходца: доступность, простоту, надежность, емкость удобного кузова. С этого года машина продается в Украине через официальную дилерскую сеть. Официальные машины имеют батарею на 40 кВт·ч (389 км в городе и 270 км в смешанном цикле).

Но из-за границы к нам попадают также «европейские» экземпляры в исполнении Leaf e+ с батареей в 62 кВтч и соответственно большим пробегом от зарядки до зарядки. Поскольку в стране «Лифы» присутствуют уже около 10 лет, их знают на СТО и не боятся ремонтировать не только экипажную часть, но и электричество и даже батарею (именно владельцы Leaf ввели когда-то в употребление слово «консерва»).

Mitsubishi i-MiEV/Peugeot iOn/Citroën C-Zero

$4 500 — 9 500

Этот малыш — настоящий японец, потому что сначала это был бензиновый кей-кар Mitsubishi и для внутреннего рынка, который потом удачно электрифицировали. Несмотря на скромные размеры, машина имеет довольно совершенную систему электрического привода: принудительное охлаждение двигателя (жидкостное!) и батареи, возможность подогрева последней зимой, в Европе машина известна как Peugeot iOn и Citroën C-Zero.

Официальный пробег от одной зарядки 160 — 100 км (зависит от версии и стандарта измерений) относительно невелик, но на день-два для небольшого авто вполне достаточен. На ходу автомобильчик довольно живой, в том числе и с четырьмя взрослыми в салоне. Предложение на рынке достаточное, особенно если не делать разницы между всеми тремя брендами.

BMW i3

$10 000 — 31 000

Во многом уникальная машина: B-класс премиум-сегмента, карбоновый кузов, спроектированный чисто для электродрайва, алюминиевая рама и возможность иметь собственную бензиновую зарядку в багажнике. Спрятанная в полу батарея емкостью 19 кВт·ч, 27 кВт·ч или 39 кВт·ч должна обеспечивать пробег в 130−359 км.

Исполнение REX укомплектовано своего рода бензогенератором, если его запустить, пробег будет увеличиваться настолько, насколько хватит бензина в бачке. Несмотря на добродушный внешний вид, машина носит спортивный характер, даже не в версии Sport разгоняясь до сотни за 7,3 секунды. Этот успешный автомобиль продавался по всему миру, поэтому в Украине можно встретить и его американские, и европейские версии.

Renault Zoe

$7 200 — 20 000

Небольшой автомобиль европейского В-класса, с виду — обычный хэтчбек. Но в отличие от некоторых конкурентов, обычным он никогда не являлся: Zoe сразу создавался как электромобиль. Емкость аккумулятора в разные годы была разной, от 22 кВч до 52 кВтч, соответственно, запас хода варьировался от 210 до 385 км. В свое время это был самый распространенный электрический автомобиль в Европе, причем в некоторых странах аккумулятор можно было не оплачивать, а брать отдельно — в аренду. На вторичном рынке продается немало этих небольших машин, в том числе после нескольких лет пребывания в лизинге в одной из европейских стран.

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