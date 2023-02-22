ТОП-5 лучших электромобилей и гибридов, которые появятся в 2023 году — Finance.ua

ТОП-5 лучших электромобилей и гибридов, которые появятся в 2023 году 22.02.2023, 00:15 — Технологии&Авто

В течение следующего десятилетия человечество станет свидетелями появления электромобилей и гибридных автомобилей, которые сделают нынешних любителей бензина похожими на динозавров. Электрические и гибридные автомобили уже здесь, и они становятся все лучше.

Если вы думаете о покупке электромобиля или гибрида в ближайшее время, этот список поможет вам ознакомиться с некоторыми вариантами, которые появятся на рынке в этом году, и расскажет, чего от них ожидать с точки зрения производительности, дальности хода и функциональных возможностей.

1. Polestar 3

Polestar всегда делала акцент на производительности и роскоши. Polestar 1 славится своей управляемостью, а Polestar 2 — своими мощными двигателями. Polestar 3 ничем не отличается, но в нем немного больше стиля, чем можно ожидать от компании Volvo.

Polestar 3 оснащен двухмоторной силовой установкой, питающейся от невероятной батареи мощностью 111 кВт/ч. Он также имеет впечатляющий запас хода в 609 км на одной зарядке. И если этого было недостаточно, чтобы убедить вас в том, что Polestar 3 — лучший автомобиль 2023 года, у него также есть интерьер, который выглядит так, будто он сошел прямо из фильма о Джеймсе Бонде, с достаточным количеством соответствующих технологий и гаджетов.

2. Hyundai Ioniq 6

Когда дело доходит до электромобилей, у Hyundai Ioniq 6 есть все: дизайн, стиль и цена, которая не вызовет у вас желания выйти из дилерского центра и заплакать.

Этот автомобиль не только очень удобен и привлекателен в управлении, но и прекрасно смотрится. У него плавные изгибы, придающие ему спортивный вид. А поскольку это полноприводный автомобиль, вы можете наслаждаться заснеженными дорогами зимой и летом солнечными днями. Лучшая часть — это интерьер автомобиля, который смотрится совершенно уникально.

3. Lucid Air Sapphire

Lucid Air Sapphire — еще один отличный вариант, на который стоит обратить внимание. Он объединяет стиль, производительность и эффективность. Он выдает более 1200 лошадиных сил и конкурирует с Tesla S за звание самого быстрого серийного автомобиля на дороге.

Разработчики сделали Lucid Air Sapphire с нуля как электромобиль, а не просто переделали существующий бензиновый автомобиль. Это означает, что все в этом автомобиле направлено на комфорт пассажиров и экономичность. Это делает автомобиль более комфортным для ежедневного вождения.

4. Chevrolet Corvette E-Ray

Chevrolet Corvette E-Ray — это электрический гибрид, который появится в продаже в 2023 году. Если у вас нет большого опыта работы с гибридными автомобилями, E-Ray — хорошая идея для начала. Этот автомобиль создает серьезные проблемы для Porsche и гибридного 911, поскольку обещает стать его лучшим конкурентом.

Мы пока точно не знаем, сколько это будет стоить, но, основываясь на том, насколько хорошо Chevrolet зарекомендовала себя со своими гибридами и Corvette в целом, мы думаем, что этот автомобиль станет еще одним из их самых больших хитов. И мы вспоминали, как это круто выглядит. Нам уже нравятся изящные линии и изгибы C8.

5. Porsche 911 Hybrid

В авто представлена ​​самая новая эволюция двигателя 911. Двигатель 911 долгое время был самым известным символом бренда Porsche и легко понять почему. Двигатель с воздушным охлаждением был и всегда будет иконой в наследии автомобилей 911. Двигатели 911-го мощные, эффективные и надежные, а версия с водяным охлаждением и турбонаддувом также бьет всевозможные рекорды, что делает этот автомобиль одним из лучших в истории.

Porsche постоянно совершенствуется, чтобы удовлетворить потребности современного водителя. Сейчас они предлагают гибридные версии своих культовых спортивных автомобилей. Совершенно новая гибридная система позволяет авто сохранять свой спортивный характер, одновременно выигрывая от повышения экономичности и производительности. Это также по-прежнему позволяет снизить центр тяжести и еще лучше распределить вес.

Tesla или Porsche, гибрид или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

uamotors По материалам:

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