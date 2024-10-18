Топ-5 лучших бюджетных автомобилей в Украине в 2024 году — Finance.ua

Топ-5 лучших бюджетных автомобилей в Украине в 2024 году 18.10.2024, 03:16 — Технологии&Авто

Некоторые бюджетные модели автомобилей являются привлекательными вариантами для украинского рынка, поскольку предлагают практичность, экономичность и доступность.

В пределах 13 000−16 000 евро покупатели могут приобрести новый автомобиль с базовыми, но современными опциями и функциями, что делает эти машины очень привлекательными для тех, кто ищет надежный транспорт для ежедневных поездок или семейной эксплуатации.

Мы в MMR.net.ua собрали семь таких моделей, которые были бы разработаны с акцентом на экономию топлива, что является важнейшим фактором для украинских потребителей. Двигатели представленных автомобилей имеют небольшой объем (от 1.0 до 1.6 литра), что позволяет достигать низких расходов горючего как в городе, так и на трассе. Это делает такие автомобили (с поправкой на модель) идеальными для тех, кто часто ездит по городу или ищет экономичный автомобиль для длительных поездок.

Большинство этих моделей — это компактные хэтчбеки или небольшие седаны (за исключением Fiat Fiorino Combi, который является маленьким пассажирским веном), что делает их очень удобными для городских условий, где нужна маневренность и простота парковки. Особенно это касается моделей Hyundai i10, Citroen C3 и FIAT Panda. Впрочем, читайте обо всем этом и не только дальше в нашем материале!

1. MG 5

Фото: MG

MG 5 — это бюджетный британско-китайский седан С-класса, позиционирующийся как доступный и разумно оснащенный автомобиль. В Украине бренд MG приобретает все большую популярность благодаря привлекательному соотношению цены и качества, надежным двигателям и современному дизайну. Автомобиль доступен только в одной комплектации Standard с 1.5-литровым двигателем мощностью 114 л. и 5-ст. механической коробкой передач, обеспечивающей средний расход горючего в размере 6.2 л/100 км.

Чем интересен украинцам? MG 5 предлагает проверенные технологии, много пространства и комфорта за чрезвычайно конкурентную цену, что привлекает покупателей, которые ищут доступный автомобиль с относительно богатым оснащением. Однако существенным недостатком данного выбора может стать малая популярность бренда MG и, самое главное, буквально считанное количество завезенных еще в 2022 году экземпляров. Зато, по данным mmr.net.ua, цена этих акционных MG 5 самая низкая среди всех автомобилей в списке — всего ≈ €13 500.

2. Citroen C3

Фото: Citroen

Citroen C3 — это небольшой французский хэтчбек с оригинальным дизайном и высоким уровнем комфорта. Он имеет характерный стиль Citroen с несколько расширенными возможностями персонализации (яркие цвета и акценты), что делает его привлекательным для молодежи. В настоящее время минимальная стоимость базовой комплектации этой модели составляет €13 800.

Почему интересен украинцам? Хэтчбек В-класса от марки Citroen привлекает покупателей, которые ищут стильный и экономичный автомобиль для города. Его малые размеры и экономичные двигатели делают его идеальным для использования в городских условиях, с малыми расходами топлива. В базовой версии С3 комплектуется скромным 3-цилиндровым атмосферным двигателем 1.2 мощностью 82 л.с. и 5-скоростной механической трансмиссией. Расход топлива такого хэтчбека составляет около 5.6 л/100 км.

3. Citroen C-Elysee

Фото: Citroen

Citroen C-Elysee — это бюджетный французский седан В-класса, ориентированный на покупателей, ищущих надежное, практичное и доступное авто. Он хорошо зарекомендовал себя в Украине благодаря простоте в эксплуатации, высокой надежности и более чем приемлемой стоимости. Двигатель у C-Elysee будет 1.6 (115 л.с.), вместе с ним — 5-ст. МКПП. В итоге — расход топлива в размере 7.3 л/100 км и сотни тысяч пройденных без проблем километров. Также доступна дизельная версия C-Elysee (для обоих опциональна автоматическая трансмиссия на 6 передач).

Почему интересен украинцам? Сегодня этот малый седан очень популярен среди таксопарков, а также все еще среди частных покупателей, которые особенно ценят простоту и практичность. Citroen C-Elysee имеет комфортный и удивительно вместительный как на В-сегмент салон (спасибо длинной колесной базе), достаточно места для багажа, а также выносливые двигатели. Кроме того, машина оснащается полноразмерным запасным колесом, аксессуарами для зимней эксплуатации, а еще — имеет заводскую защиту двигателя. За бюджетный, но симпатичный европейский седанчик вам нужно будет отдать не менее €14 250.

4. FIAT Panda

Фото: FIAT

FIAT Panda — это крошечный итальянский городской автомобиль с оригинальным дизайном и практичным интерьером. Он предлагает отличную видимость и минимальные габариты, что делает его очень удобным для городского движения и парковки. В Украину эту модель начали ввозить совсем недавно, и сейчас ее стартовая стоимость равна 14 400 евро. Данный хэтчбек А-класса будет приводить в движение 1.0-литровый 3-цилиндровый двигатель мощностью 70 л.с. Трансмиссия исключительно механическая, 5-ступенчатая.

Чем интересен украинцам? Хэтчбек Panda является доступным, экономичным вариантом для тех, кто ищет простой, но функциональный автомобиль для города. По мнению mmr.net.ua, FIAT Panda привлекает покупателей, которые ищут небольшие автомобили с минимальными затратами на эксплуатацию. Недостатком является отсутствие автоматической трансмиссии на этой модели.

5. FIAT Fiorino

Фото: FIAT

FIAT Fiorino (Combi) — это маленький пассажирский вен, ориентированный на тяжелые условия эксплуатации. Его часто используют для малого бизнеса, где важны универсальность, выносливость и маневренность. Вместе с тем данный итальянский «каблучок» прекрасно подходит на роль универсального транспортного средства, на котором и на дачу можно съездить, и в городе на базар или супермаркет также не менее удобно проехаться.

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