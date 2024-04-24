ТОП-5 лучших будущих функций Windows 11 — Finance.ua

ТОП-5 лучших будущих функций Windows 11 24.04.2024, 01:46 — Фондовый рынок

ТОП-5 лучших будущих функций Windows 11

Microsoft уже выпустила одно обновление для Windows 11 в этом году. Однако обновление Moment 5 оказалось незначительным, содержащим лишь небольшое количество значительных изменений и новых функций. Ожидается, что версия 24H2, запланированная на вторую половину 2024 года, принесет пользователям гораздо больше новых возможностей.

Об этом пишет Gizchina

Смартфон как веб-камера

В скором времени Windows 11 позволит использовать ваш смартфон Android как беспроводную веб-камеру. У современных телефонов есть высококачественные камеры, и даже дорогие веб-камеры часто не могут сравниться с их возможностями.

Будущие обновления Windows позволят вам использовать различные камеры в смартфонах для видеовызовов на ПК, применять дополнительные эффекты, такие как HDR, и многое другое.

Microsoft стремится сделать этот опыт максимально удобным, предоставляя Windows 11 специальное всплывающее окно со всеми элементами управления и дополнительной информацией, такой как статус подключения и уровень заряда аккумулятора.

Тесная интеграция Windows с Copilot

Copilot в Windows по-прежнему кажется инструментом с ограниченным набором полезных функций, связанных с операционной системой Windows. Однако Microsoft улучшает свой новый искусственный интеллект, делая его более способным взаимодействовать с вашим оборудованием.

В ближайшее время вы сможете пригласить в Copilot просканировать Wi-Fi сети, показать информацию об устройстве, сообщить о заряде батареи, активировать режим экономии заряда, освободить место в хранилище, сделать снимок экрана, взаимодействовать с функциями доступности и многое другое.

Эти изменения упрощают работу с компьютером Windows для менее опытных пользователей.

Встроенный генератор QR-кодов

Хотя эта функция кажется незначительной, именно такие детали часто делают систему более удобной в использовании. Одно из будущих обновлений Windows позволит создавать QR-коды при обмене ссылками, что упростит передачу веб-сайтов между компьютерами и смартфонами. Это позволит избежать необходимости отправлять себе электронные письма или ждать синхронизации журнала Edge.

Режим «Экономия энергии»

Microsoft разрабатывает расширение существующего режима энергосбережения для большего количества устройств, включая настольные ПК, обычно не оснащенные аккумуляторами. Новый режим «Экономия энергии» будет жертвовать производительностью в обмен на увеличение времени автономной работы и позволит снизить энергопотребление даже при подключении к сети.

Активировать энергосберегающий режим можно через программу «Параметры» или всплывающее окно «Быстрые настройки». В область сообщений будет добавлен новый значок в виде листа, информирующего вас о том, что ваша система работает на пониженном уровне производительности для экономии энергии.

Больше виджетов на экране блокировки

В скором времени экран блокировки в Windows 11 будет предоставлять больше полезной информации. В настоящее время он поддерживает только виджет погоды, но будущие обновления расширят его функционал. Пользователи смогут получить виджеты акций, состояния дорог, результаты спортивных матчей и многое другое.

Некоторые пользователи уже получили доступ к ним в апрельском обновлении. Однако использование этих виджетов будет опциональным, поэтому у вас по-прежнему будет возможность использовать простой и чистый экран блокировки на своем ПК с Windows 11.

Бонус: Кнопка обновления Wi-Fi

Сетевой интерфейс будет обновлен, включив специальную кнопку для повторного сканирования доступных сетей, если не обнаружена нужная вам. Впечатляет то, что Microsoft не внедрила это раньше.

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