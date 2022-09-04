ТОП-5 лучших б/у авто до пяти лет не дороже $10 000 — Finance.ua

ТОП-5 лучших б/у авто до пяти лет не дороже $10 000 Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Хороший автомобиль недавних лет выпуска так или иначе превышает бюджет среднестатистического покупателя Украины.

Найти золотую середину между состоянием авто, его комфортом и пробегом — задача не совсем легкая.

Skoda Fabia третьего поколения. От $6700

Третье поколение Fabia появилось через 15 лет после запуска первой версии этого авто. Модель получила более современный дизайн, разделив большинство элементов интерьера и экстерьера с родственниками Rapid и Octavia из других классов. Примечательно, что длина третьей Fabia в кузове хэтчбек была несколько меньше, чем у предыдущего поколения. Хотя обновленный универсал (Combi) выиграл у своего предшественника по всем габаритным параметрам.

Главным отличием предпоследнего поколения этого авто стало значительное сокращение линейки двигателей: доступными оказались лишь трехцилиндровые бензиновые моторы с наддувом и без, четырехцилиндровый TSI объемом 1,2 литра, а также 1,4-литровый турбодизель с тремя цилиндрами. Самым современным и производительным считают литровый турбированный двигатель TSI с тремя цилиндрами, который начали выпускать с июня 2017-го.

Volkswagen Jetta шестого поколения. От $8500

2017-й стал последним модельным годом для этой версии Jetta, которая пережила рестайлинг в 2015-м и выпускалась с 2010-го. Компактный четырехдверный седан от Volkswagen стал достаточно популярен в Украине.

Особенно благодаря множеству вариантов, привезенных из США после страховых случаев в последние годы. В указанном поисковом диапазоне на украинской вторичке вы найдете исключительно американские версии этого авто с 1,4-литровым мотором, который выпускали с индексами CZDA (150 л. с.) и CZCA (125 л. с.).

Дефорсированный вариант оказался более надежным и экономичным. Среди его главных проблем — расход масла из-за быстрого разрушения поршневой системы от некачественного топлива, клин вакуумного регулятора турбины, а также быстрый износ пластиковой помпы с двумя термостатами. Несмотря на это ухоженные двигатели проезжают до 300 тыс. км без серьезного ремонта.

Форд Фокус третьего поколения. От $7000

Еще один очень популярный «американец», который в этом поколении простоял на конвейере с 2010-го по 2019-й. В отличие от Jetta, в Украине можно найти несколько десятков европейских версий Focus, оснащенных бензиновыми моторами EcoBoost объемом 1,0 литра, 1,6 и двухлитровыми версиями Duratec с фазорегулятором Ti-VCT, а также 1,5-литровым турбодизелем Duratorq TDCi . Учитывая множество вариантов из США, двухлитровый атмосферный мотор XQDA — самый популярный на рынке.

Этот двигатель отличается высокой надежностью и, безусловно, является одним из самых ресурсных во всех линейках Focus.

Hyundai Accent четвертого поколения От $8000

Один из самых популярных бюджетных вариантов нового авто, пользующегося спросом в разных сервисах такси и каршеринга. Несмотря на свой посредственный уровень комфорта, отсутствие каких-либо драйверских характеристик и сомнительный дизайн, автомобиль ценили его простоту, надежность и высокую ремонтопригодность. В Украине можно найти хорошие варианты дилерских Accent с несколькими десятками тысяч пробега.

Правда, доступным будет только один 1,4-литровый атмосферный двигатель G4FA, развивающий 109 л. с. мощности и 135 Нм крутящего момента.

Nissan Sentra седьмого поколения От $8000

Послерестайлинговая Sentra на «вторичке» в Украине также представлена исключительно американскими вариантами. Автомобиль получил гораздо более динамичные очертания по сравнению со своими предшественниками и отличился широким набором комплектаций. Единственный доступный в Украине вариант — 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 130 л. с. и 174 Нм крутящего момента. Особенностью двигателя стал цепной привод ГРМ, отсутствие гидрокомпенсаторов и наличие фирменной системы непрерывного изменения фаз газораспределения Twin CVTCS. При хорошей динамике и экономичности эту силовую установку принято считать относительно надежной.

НВ По материалам:

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