ТОП-5 лидеров украинского опта: на 17% больше заработали (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 лидеров украинского опта: на 17% больше заработали (инфографика) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

ТОП-5 лидеров украинского опта: на 17% больше заработали (инфографика)

Более 535 млрд грн заработали компании-лидеры оптовой торговли в 2023 году, по данным Индекса Опендатабота

В рейтинг попали компании, занимающиеся торговлей табачными изделиями, агропродукцией, металлом, фармацевтическими препаратами и продуктами питания.

Из рейтинга выбыли такие гиганты, как Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн, ДТЭК Трейдинг Рината Ахметова и Вест Петрол Маркет.

Совокупный доход 10 ведущих компаний оптовой торговли составил 535,34 млрд грн в 2023 году. Заработки бизнесов по топ-10 Индекса Опендатабота выросли на 17% по сравнению с прошлогодними лидерами.

Лидеры рынка

Кернел Трейд третий год подряд возглавляет рейтинг, несмотря на уменьшение дохода на 9% до 62,06 млрд грн. Эта компания, входящая в группу Кернел Андрея Веревского, занимается оптовой торговлей зерном и подсолнечным маслом. В то же время чистая прибыль компании уменьшилась на 15% и составила 4,37 млрд грн.

Стоит отметить, что в конце апреля этого года компания сменила свое направление работы в реестрах по оптовой торговле на производство масла.

На второе место поднялась компания поднялась компания Окко Экспресс , новичок рынка, созданный в сентябре 2022 года. Ее доход в 2023 году составил 61,89 млрд грн, а чистая прибыль достигла 1,15 млрд грн. Эта компания, занимающаяся торговлей топливом, вытеснила со своей позиции другую компанию группы УИГ — Окко-бизнес партнер.

На третьем месте стабильно находится Тедис Украина, входящая в группу семьи Кауфман. Ее доход уменьшился на 5% до 61,53 млрд грн, а компания понесла убытки в размере 539 млн грн. Компания занимается оптовой торговлей табачными изделиями.

На четвертом месте оказалась компания Бадм, специализирующаяся на оптовой торговле фармацевтическими препаратами и принадлежащая Александру Дитятковскому и Александру Суходольскому. Компания увеличила свой доход на 29% до 56,73 млрд грн, а прибыль в 2 раза — 3,89 млрд в 2023 году.

Еще одна компания, занимающаяся продажей фармацевтических препаратов, Оптима Фарм удержала пятое место рейтинга с доходом в 56,73 млрд грн. Это на 28% больше, чем в 2022 году. Владельцем компании, которая смогла в 1,7 раза увеличить свою прибыль в прошлом году, является Губский Андрей Иванович.

Компания МХП Юрия Косюка переместилась с 4-го на 6-е место Индекса, даже несмотря на увеличение дохода на 12% до 50,65 млрд грн. Однако компания понесла убытки в размере 1 млрд грн в 2023 году.

Среди новых участников Индекса Опендатабота 2024 года следует выделить ДЛ Солюшн, созданную в августе 2022 года, владельцем которой является гражданин Израиля Ари Вебер. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля табачными изделиями. Компания заняла 7 место с доходом в 50,65 млрд грн и чистой прибылью в 61,36 млн грн.

Восьмую строчку заняла ВОГ Ресурс, которая входит в группу Континиум Сергея Лагура и Степана Ивахива и занимается торговлей топливом. Компания увеличила свой доход на 30% до 50,13 млрд грн и показала самый высокий прирост чистой прибыли среди конкурентов — в 7 раз — 275 млн грн.

Наибольший прирост дохода продемонстрировала Фоззи коммерц, поднявшаяся на 9-е место, увеличив свой доход в 7 раз до 41,85 млрд грн. В то же время чистая прибыль компании сократилась в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Компания входит в группу Фоззи Групп Владимира Костельмана.

Метинвест-СМЦ Рината Ахметова закрывает рейтинг с доходом в 40,71 млрд грн, что на 36% больше, чем в первый год полномасштабной. В прошлом году компания, занимающаяся оптовой торговлей металлом и металлоконструкциями, получила прибыль в 881,55 млн грн, что почти на треть больше чем в 2022 году.

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