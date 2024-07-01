ТОП-5 факторов, влияющих на прибыльность депозитов в гривне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 факторов, влияющих на прибыльность депозитов в гривне

Кредит&Депозит
40
ТОП-5 факторов, влияющих на прибыльность депозитов в гривне
ТОП-5 факторов, влияющих на прибыльность депозитов в гривне
В июне Национальный банк в очередной раз снизил учетную ставку, теперь она составила 13%. С одной стороны — это хорошо, потому что позволяет снизить кредитную ставку для развития экономики и говорит об умеренной инфляции. А с другой — на депозитах в нацвалюте теперь можно будет заработать меньше.
Как пояснил директор розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев, снижение учетной ставки как минимум до лета не повлияет на прибыльность гривневых депозитов. До сентября средние ставки по банковским депозитам до 6 месяцев составят 12%, 9−12 месяцев до 13−14%, более одного года — до 14,5%, а два года и больше — около 15%.
Впрочем, на средние показатели, а также на прибыльность депозитов повлияют пять факторов.

1. Инфляция

Влияние роста тарифов на электроэнергию и ожидаемое увеличение акцизов на топливо могут привести к росту потребительских цен. Так, по итогам мая инфляция составила 0,5%, а за первые 5 месяцев — 2%. Однако ускорение инфляции к концу лета возможно в пределах 1−1,5% в месяц, и этот показатель вполне приемлем (по данным чиновников годовая инфляция не должна превысить 8,2%).

2. Размер учетной ставки

В частности, речь идет и о размере ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Как говорит эксперт, по крайней мере, до конца лета учетная ставка останется на уровне 13%, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам также не изменится — 16%, на основе которой формируется основа доходности гривневых вкладов.

3. Ситуация на валютном рынке

Ожидается, что в летний период «контролируемая» девальвация гривны будет довольно умеренной и суммарно не превысит 0,5−1%, а ближе к сентябрю коридор колебаний курса доллара сместится в сторону 41−41,5 грн/$.

4. Уровень чистой прибыли депозитов

Ожидается, что ближайшая к сентябрю чистая прибыль по гривневым вкладам с учетом инфляции, необходимых банковских комиссий и налогов будет достаточно высокой и составит в среднем 4−5%, что может побудить граждан для размещения средств на гривневых вкладах;

5. Ход боевых действий

Хоть и косвенный, но немаловажный фактор, который вместе с экономическими факторами может отразиться на активности граждан, планировавших разместить средства на депозитах.
Банкир считает, что до конца 2024 года экономическая ситуация в стране будет оставаться достаточно благоприятной для дальнейшего развития гривневых вкладов. Кроме того, для большинства граждан гривневые вклады остаются наиболее приемлемым и понятным механизмом получения пассивной прибыли.
Кстати, если вы задумывались разместить депозит — сделайте это с помощью нашей программы «Бонус к депозиту» и получите повышенную процентную ставку. Мы договорились с другими банками, чтобы они платили больше. Подробнее здесь.
Получить больше с депозита
По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.