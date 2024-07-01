ТОП-5 факторов, влияющих на прибыльность депозитов в гривне — Finance.ua

ТОП-5 факторов, влияющих на прибыльность депозитов в гривне Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

ТОП-5 факторов, влияющих на прибыльность депозитов в гривне

В июне Национальный банк в очередной раз снизил учетную ставку, теперь она составила 13%. С одной стороны — это хорошо, потому что позволяет снизить кредитную ставку для развития экономики и говорит об умеренной инфляции. А с другой — на депозитах в нацвалюте теперь можно будет заработать меньше.

Как пояснил директор розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев, снижение учетной ставки как минимум до лета не повлияет на прибыльность гривневых депозитов. До сентября средние ставки по банковским депозитам до 6 месяцев составят 12%, 9−12 месяцев до 13−14%, более одного года — до 14,5%, а два года и больше — около 15%.

Впрочем, на средние показатели, а также на прибыльность депозитов повлияют пять факторов.

1. Инфляция

Влияние роста тарифов на электроэнергию и ожидаемое увеличение акцизов на топливо могут привести к росту потребительских цен. Так, по итогам мая инфляция составила 0,5%, а за первые 5 месяцев — 2%. Однако ускорение инфляции к концу лета возможно в пределах 1−1,5% в месяц, и этот показатель вполне приемлем (по данным чиновников годовая инфляция не должна превысить 8,2%).

2. Размер учетной ставки

В частности, речь идет и о размере ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Как говорит эксперт, по крайней мере, до конца лета учетная ставка останется на уровне 13%, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам также не изменится — 16%, на основе которой формируется основа доходности гривневых вкладов.

3. Ситуация на валютном рынке

Ожидается, что в летний период «контролируемая» девальвация гривны будет довольно умеренной и суммарно не превысит 0,5−1%, а ближе к сентябрю коридор колебаний курса доллара сместится в сторону 41−41,5 грн/$.

4. Уровень чистой прибыли депозитов

Ожидается, что ближайшая к сентябрю чистая прибыль по гривневым вкладам с учетом инфляции, необходимых банковских комиссий и налогов будет достаточно высокой и составит в среднем 4−5%, что может побудить граждан для размещения средств на гривневых вкладах;

5. Ход боевых действий

Хоть и косвенный, но немаловажный фактор, который вместе с экономическими факторами может отразиться на активности граждан, планировавших разместить средства на депозитах.

Банкир считает, что до конца 2024 года экономическая ситуация в стране будет оставаться достаточно благоприятной для дальнейшего развития гривневых вкладов. Кроме того, для большинства граждан гривневые вклады остаются наиболее приемлемым и понятным механизмом получения пассивной прибыли.

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