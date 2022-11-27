Топ-5 электромобилей с наименьшим запасом хода в мороз — Finance.ua
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Топ-5 электромобилей с наименьшим запасом хода в мороз

Технологии&Авто
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Издание MyDrivers решило проверить, насколько уменьшается запас хода электроавтомобиля при низких температурах, пишет u-news.com.ua.
Испытания провели в китайском регионе Внутренняя Монголия, который славится сильными морозами.
В нем приняли участие сразу 40 электрокаров и плагинов гибридов. Их полностью заряжали и оставляли ночью на улице в мороз −20 градусов.
Утром электромобили отправлялись в поездку по тому же маршруту в городе и на трассе. В салоне каждого авто находились водитель и пассажир, а климат-контроль выставляли на температуру +24 градуса. В среднем утрата запаса хода составила 40-60%.
Топ-5 электромобилей с наименьшим запасом хода в мороз:
  • Volkswagen ID.3 — запас хода 167,3 из 430 км (-61,09%);
  • Tesla Model 3 — запас хода 200,2 из 468 км (-57,2%);
  • Tesla Model Y — запас хода 279,6 из 594 км (-52,93%);
  • Polestar 2 — запас хода 246,6 из 512 км (-51,84%);
  • Volkswagen ID.4 — запас хода 269 из 520 км (-48,27%).
Наиболее дальнобойными в мороз, как ни странно, оказались китайские модели.
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По материалам:
Finance.ua
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