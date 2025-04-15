Топ-5 экспортных товаров: экспорт украинской агропродукции за март вырос до $2,1 млрд (инфографика) — Finance.ua
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Топ-5 экспортных товаров: экспорт украинской агропродукции за март вырос до $2,1 млрд (инфографика)

Казна и Политика
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Топ-5 экспортных товаров: экспорт украинской агропродукции за март вырос до $2,1 млрд (инфографика)
Топ-5 экспортных товаров: экспорт украинской агропродукции за март вырос до $2,1 млрд (инфографика)
Экспорт украинской агропродукции за март вырос до $2,1 млрд и составил 5,4 млн т. Такие данные обнародовало Минагрополитики.
Основные позиции — кукуруза и подсолнечное масло. Доля агросектора в общем экспорте Украины составляет 58% и по сравнению с мартом 2024 экспорт выросла на $87 млн.
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Топ-5 экспортных товаров:
  • кукуруза — $514 млн (2,4 млн т)
  • подсолнечное масло — $503 млн (441 тыс. т)
  • пшеница — $254 млн (1,1 млн т)
  • соя — $150 млн (370 тыс. т)
  • мясо птицы — $95 млн (41 тыс. т)
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Наблюдается рост экспорта отдельных видов продукции переработки по сравнению с мартом 2024 года:
  • экспорт хлебобулочных изделий увеличился на 24% (до $29,5 млн)
  • сливочного масла — на 254% (до $9,87 млн)
  • сыров — на 32% (до $5,3 млн).
Топ-5 экспортных товаров: экспорт украинской агропродукции за март вырос до $2,1 млрд (инфографика)
В общей сложности 36 стран импортировали украинскую агропродукцию в объемах более $10 млн каждая.
По материалам:
AgroPolit.com
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