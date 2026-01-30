ТОП-5 CRM-систем для малого и среднего бизнеса Сегодня 11:50

Малый и средний бизнес (МСБ) всегда имеет вызовы: поиск клиентов, поддержка отношений, управление продажами и эффективная коммуникация внутри команды. Когда бизнес растет, хаотическое ведение клиентской базы и использование таблиц в Excel перестают быть эффективными. На помощь приходят CRM-системы (Customer Relationship Management) — инструмент, автоматизирующий процессы, помогающий выстроить персонализированное взаимодействие с клиентами и повысить продажи. Как выбрать CRM? Какой вариант будет идеальным именно для вашего бизнеса? Рассматриваем возможности на конкретных решениях, предлагаемых украинским компаниям.

Преимущества CRM-систем для малого и среднего бизнеса

CRM-системы стали незаменимым инструментом для компаний, желающих оптимизировать продажу, улучшить обслуживание клиентов и автоматизировать бизнес-процессы. Для МСБ это особенно важно, поскольку ограниченные ресурсы не всегда позволяют нанимать дополнительный персонал или тратить много времени на рутинные задачи.

Среди ключевых преимуществ CRM для малого и среднего бизнеса:

1. Увеличение продаж и эффективности работы менеджеров

CRM помогает структурированно работать с клиентами, отслеживать каждый этап взаимодействия и автоматизировать рутинные процессы. Это уменьшает вероятность потери лидов, позволяет быстро реагировать на запросы клиентов и значительно повышает конверсию сделок.

2. Улучшение обслуживания клиентов и командной работы

В малом бизнесе каждый клиент на вес золота и важно строить долгосрочные отношения. CRM позволяет не только сохранять контакты, но и фиксировать историю общения, покупки, предпочтения и запросы клиентов.

Современные CRM-системы позволяют объединить все каналы коммуникации — Instagram, Telegram, Facebook, Viber, OLX — в одном интерфейсе. Это снижает риск потери запросов и ускоряет реагирование на потребности клиентов.

3. Гибкость и масштабируемость

CRM системы адаптируются к потребностям бизнеса. Малый бизнес может начать с базовых функций, а с ростом компании добавлять новые возможности: автоматизацию маркетинга, интеграцию с e-commerce, телефонию и т. д.

4. Аналитика и принятие стратегических решений

CRM-система собирает и анализирует данные о продажах, эффективности менеджеров, популярности продуктов и поведении клиентов. Это помогает руководителям принимать обоснованные решения по развитию бизнеса.

5. Интеграция с другими сервисами

Современные CRM-системы легко подключаются к другим популярным сервисам, что значительно расширяет их возможности.

Примеры интеграций:

IP-телефония — звонки непосредственно с CRM, запись разговоров, аналитика звонков;

Email-рассылки — автоматические триггерные сообщения клиентам;

соцсети и мессенджеры — интеграция с Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram;

бухгалтерия — синхронизация с финансовыми системами для выставления счетов.

6. Повышение конкурентоспособности

Клиенты ожидают быстрой реакции и персонализированного подхода. Бизнесы, использующие CRM, имеют значительное преимущество над работающими «по старинке» конкурентами. CRM позволяет быть поближе к клиенту, быстро реагировать на его потребности и строить долгосрочные отношения.

Инвестируя в CRM, компания получает эффективность, которую сложно добиться традиционными методами. Это не просто программа, а ключ к масштабированию бизнеса и созданию стабильной клиентской базы.

Топ-5 CRM-систем для малого и среднего бизнеса

SalesDrive

SalesDrive фокусируется на автоматизации работы интернет-магазинов (95% клиентов), поэтому именно для них сразу же закрывает все бизнес-задачи:

готовы интеграции с сайтами и маркетплейсами (не только синхронизация заказов, но также автоматическая синхронизация товаров и остатков);

полная интеграция со службами доставки;

интеграция с чат-ботами и мессенджерами;

автоматические оповещения покупателей с SMS;

управление складом, РРО, платежи и документы;

стандартный функционал CRM: контакты, задания, звонки.

CRM-система предлагает 14 дней бесплатного тестового периода с полным функционалом без ограничений. В рамках тестового периода персональный менеджер бесплатно поможет настроить все необходимые интеграции: подключит сайты и маркетплейсы в CRM, настроит интеграцию со службами доставки, подключит чаты и телефонию. Клиенты с первых дней могут тестировать полностью настроенную систему.

SalesDrive фокусируется на автоматизации работы интернет-магазинов

Среди возможностей , которые бизнес может автоматизировать с помощью SalesDrive, следует выделить следующие:

сбор заказов с нескольких сайтов и маркетплейсов, где SalesDrive помогает собрать заказы с разных платформ в одно место;

учет склада и автоматическая выгрузка товаров и остатков из CRM на несколько сайтов и маркетплейсов;

автоматические уведомления заказчиков о статусе обработки заказа с помощью SMS/Viber;

массовое создание, печать ТТН разных служб доставки (Новая Почта, Укрпочта, Rozetka Delivery, Meest);

переписка с клиентами в чатах (Instagram, Facebook, Telegram, Viber) и email из CRM-системы. Шаблоны сообщений с подстановкой данных заказа;

автоматические задания и напоминания, отложенные автозадачи;

для интернет-магазинов обязательно использование РРО. CRM SalesDrive обеспечивает широкий функционал для автоматизации работы с фискальными чеками:

— фискализация и печать чеков;

— отправка чеков клиенту через SMS, Viber, email;

— массовое создание и печать чеков;

— создание чеков на частичную предоплату и наложенный платеж;

— автофискализация чека при получении посылки;

— формирование счетов, расходных накладных.

Помимо обработки заказов с компьютера, можно работать через удобное мобильное приложение SalesDrive для Android и iOS.

CRM SalesDrive уже имеет необходимый функционал для работы интернет-магазинов. Поэтому подключение CRM-системы быстрое и не требует работы программистов со стороны клиента. Конечно, если клиент раньше не работал с CRM-системой, в первую неделю возникает много вопросов по настройке работы. CRM предоставляет персонального менеджера, который может удаленно подключиться к компьютеру клиента и помочь все настроить.

Кстати, у SalesDrive есть одна «фишка» — можно скрыть все телефоны и email заказчиков. Это особенно важно, когда к базе заказов доступны многие менеджеры. Менеджер может открыть телефонный номер, но это зафиксируется в истории контакта. В результате в случае кражи заказов легко увидеть, кто имел доступ к телефону заказчика.

HugeProfit

Еще один яркий пример — HugeProfit. Главная философия этой CRM — простота и полный контроль в единой среде. В то время, когда бизнес требует гибкости, HugeProfit дает предпринимателю полную картину: от остатков на складе до реальной чистой прибыли.

HugeProfit дает предпринимателю полную картину: от остатков на складе до реальной чистой прибыли

Среди ключевых обновлений:

поддержка коммуникаций с клиентами через Instagram, Facebook, Viber, Telegram и даже OLX без выхода из системы;

новая аналитика, показывающая прибыль по каждому товару, клиенту или заказу;

автоматическая фискализация при получении заказов;

моментальная синхронизация остатков между маркетплейсами (Prom, Rozetka, Хорошоп, WooCommerce);

модули для оффлайн-торговли — календарь задач, панель кассира, управление магазинами.

Особенность HugeProfit в том, что система объединяет онлайн- и офлайн-продажи в единой CRM. Это особенно актуально сегодня, когда бизнесы после вынужденной онлайн-ориентации снова возвращаются в физические магазины.

Клиентские истории только подтверждают эффективность подхода. Так, один небольшой инстаграмм-магазин электроники, начав от 10−15 заказов, набрал обороты до 200+ ежемесячных продаж, открыл физическую точку и сервисный центр. Владелец впервые реально увидел, сколько зарабатывает, когда система показала ему чистую прибыль.

Sitniks

Sitniks — это украинская мультиканальная CRM-платформа для малого и среднего бизнеса, предназначенная для обработки заказов и коммуникации с клиентами из всех источников в едином интерфейсе: Instagram, Facebook, Telegram, Viber, сайты, маркетплейсы, мессенджеры и реклама. Система позволяет централизованно хранить данные, управлять чатами, воронками продаж, товарами на складах и финансами, а также автоматически фискализовать платежи через собственный модуль Sitniks Pay и интеграцию с ведущими платежными сервисами и службами доставки, такими как Новая Почта и Укрпочта.

Доступны мобильное приложение, статистика, телефония, API-интеграция и бесплатный пробный период 14 дней, что делает платформу удобной для ecommerce-бизнесов и компаний с активными коммуникациями в чатах.

Sitniks предназначенная для обработки заказов и коммуникации с клиентами из всех источников в едином интерфейсе

Sitniks поддерживает гибкие интеграции с разными инструментами, а также предоставляет аналитику по каналам продаж и работе менеджеров. Кроме того, Sitniks — первый украинский CRM с официальной интеграцией TikTok Ads.

Базовая подписка стартует примерно от 40 долл./мес (скидки при оплате за полгода или год).

HubSpot CRM

HubSpot — самая популярная CRM в мире, постепенно набирающая обороты и в Украине: количество компаний и организаций, пользующихся ею, перевалило за 215 000 в более чем 135 странах. Наиболее распространенной системой HubSpot является в США. База пользователей охватывает разные отрасли и размеры бизнеса, от малых до крупных предприятий.

HubSpot — самая популярная CRM в мире, постепенно набирающая обороты и в Украине

HubSpot включает весь жизненный цикл клиента — от поиска новых лидов до удержания текущих пользователей и покупателей. Сохраняет все необходимые данные в одном месте, обеспечивая удобный доступ к статистике.

Основная особенность — использование базового функционала бесплатно. Навсегда.

Pipedrive

Piperdrive CRM — это облачное решение, помогающее компаниям отслеживать взаимодействия с текущими и потенциальными клиентами в рамках единого интуитивно понятного интерфейса.

Piperdrive CRM — это облачное решение, помогающее компаниям отслеживать взаимодействия с текущими и потенциальными клиентами

Кроме основных функций, в Pipedrive можно создавать и визуализировать продажи, отслеживать коммуникацию с клиентом от первого обращения до заключения сделки, автоматизировать рутинные задачи менеджера по продажам, а также получать доступ к отчетности и аналитике.

Кроме того, платформа позволяет настроить интеграцию с множеством приложений и других инструментов для бизнеса, включая Google Apps, MailChimp, Trello, Slack и другие.

Вывод

CRM-система — это не просто база клиентов, а мощный инструмент для автоматизации бизнес-процессов, повышения эффективности продаж и улучшения коммуникации с клиентами. Для малого и среднего бизнеса правильный выбор CRM может стать ключом к масштабированию и росту.

Чтобы найти идеальное решение, важно понимать потребности вашего бизнеса, обращать внимание на простоту использования, масштабируемость, интеграцию и стоимость.

