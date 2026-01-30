ТОП-5 CRM-систем для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес (МСБ) всегда имеет вызовы: поиск клиентов, поддержка отношений, управление продажами и эффективная коммуникация внутри команды. Когда бизнес растет, хаотическое ведение клиентской базы и использование таблиц в Excel перестают быть эффективными. На помощь приходят CRM-системы (Customer Relationship Management) — инструмент, автоматизирующий процессы, помогающий выстроить персонализированное взаимодействие с клиентами и повысить продажи. Как выбрать CRM? Какой вариант будет идеальным именно для вашего бизнеса? Рассматриваем возможности на конкретных решениях, предлагаемых украинским компаниям.
Преимущества CRM-систем для малого и среднего бизнеса
CRM-системы стали незаменимым инструментом для компаний, желающих оптимизировать продажу, улучшить обслуживание клиентов и автоматизировать бизнес-процессы. Для МСБ это особенно важно, поскольку ограниченные ресурсы не всегда позволяют нанимать дополнительный персонал или тратить много времени на рутинные задачи.
Среди ключевых преимуществ CRM для малого и среднего бизнеса:
1. Увеличение продаж и эффективности работы менеджеров
CRM помогает структурированно работать с клиентами, отслеживать каждый этап взаимодействия и автоматизировать рутинные процессы. Это уменьшает вероятность потери лидов, позволяет быстро реагировать на запросы клиентов и значительно повышает конверсию сделок.
2. Улучшение обслуживания клиентов и командной работы
В малом бизнесе каждый клиент на вес золота и важно строить долгосрочные отношения. CRM позволяет не только сохранять контакты, но и фиксировать историю общения, покупки, предпочтения и запросы клиентов.
Современные CRM-системы позволяют объединить все каналы коммуникации — Instagram, Telegram, Facebook, Viber, OLX — в одном интерфейсе. Это снижает риск потери запросов и ускоряет реагирование на потребности клиентов.
3. Гибкость и масштабируемость
CRM системы адаптируются к потребностям бизнеса. Малый бизнес может начать с базовых функций, а с ростом компании добавлять новые возможности: автоматизацию маркетинга, интеграцию с e-commerce, телефонию
и т. д.
4. Аналитика и принятие стратегических решений
CRM-система собирает и анализирует данные о продажах, эффективности менеджеров, популярности продуктов и поведении клиентов. Это помогает руководителям принимать обоснованные решения по развитию бизнеса.
5. Интеграция с другими сервисами
Современные CRM-системы легко подключаются к другим популярным сервисам, что значительно расширяет их возможности.
Примеры интеграций:
- IP-телефония — звонки непосредственно с CRM, запись разговоров, аналитика звонков;
- Email-рассылки — автоматические триггерные сообщения клиентам;
- соцсети и мессенджеры — интеграция с Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram;
- бухгалтерия — синхронизация с финансовыми системами для выставления счетов.
6. Повышение конкурентоспособности
Клиенты ожидают быстрой реакции и персонализированного подхода. Бизнесы, использующие CRM, имеют значительное преимущество над работающими «по старинке» конкурентами. CRM позволяет быть поближе к клиенту, быстро реагировать на его потребности и строить долгосрочные отношения.
Инвестируя в CRM, компания получает эффективность, которую сложно добиться традиционными методами. Это не просто программа, а ключ к масштабированию бизнеса и созданию стабильной клиентской базы.
Топ-5 CRM-систем для малого и среднего бизнеса
SalesDrive
SalesDrive фокусируется на автоматизации работы интернет-магазинов (95% клиентов), поэтому именно для них сразу же закрывает все бизнес-задачи:
- готовы интеграции с сайтами и маркетплейсами (не только синхронизация заказов, но также автоматическая синхронизация товаров и остатков);
- полная интеграция со службами доставки;
- интеграция с чат-ботами и мессенджерами;
- автоматические оповещения покупателей с SMS;
- управление складом, РРО, платежи и документы;
- стандартный функционал CRM: контакты, задания, звонки.
CRM-система предлагает 14 дней бесплатного тестового периода с полным функционалом без ограничений. В рамках тестового периода персональный менеджер бесплатно поможет настроить все необходимые интеграции: подключит сайты и маркетплейсы в CRM, настроит интеграцию со службами доставки, подключит чаты и телефонию. Клиенты с первых дней могут тестировать полностью настроенную систему.
Среди возможностей, которые бизнес может автоматизировать с помощью SalesDrive, следует выделить следующие:
- сбор заказов с нескольких сайтов и маркетплейсов, где SalesDrive помогает собрать заказы с разных платформ в одно место;
- учет склада и автоматическая выгрузка товаров и остатков из CRM на несколько сайтов и маркетплейсов;
- автоматические уведомления заказчиков о статусе обработки заказа с помощью SMS/Viber;
- массовое создание, печать ТТН разных служб доставки (Новая Почта, Укрпочта, Rozetka Delivery, Meest);
- переписка с клиентами в чатах (Instagram, Facebook, Telegram, Viber) и email из CRM-системы. Шаблоны сообщений с подстановкой данных заказа;
- автоматические задания и напоминания, отложенные автозадачи;
- для интернет-магазинов обязательно использование РРО. CRM SalesDrive обеспечивает широкий функционал для автоматизации работы с фискальными чеками:
— фискализация и печать чеков;
— отправка чеков клиенту через SMS, Viber, email;
— массовое создание и печать чеков;
— создание чеков на частичную предоплату и наложенный платеж;
— автофискализация чека при получении посылки;
— формирование счетов, расходных накладных.
Помимо обработки заказов с компьютера, можно работать через удобное мобильное приложение SalesDrive для Android и iOS.
CRM SalesDrive уже имеет необходимый функционал для работы интернет-магазинов. Поэтому подключение CRM-системы быстрое и не требует работы программистов со стороны клиента. Конечно, если клиент раньше не работал с CRM-системой, в первую неделю возникает много вопросов по настройке работы. CRM предоставляет персонального менеджера, который может удаленно подключиться к компьютеру клиента и помочь все настроить.
Кстати, у SalesDrive есть одна «фишка» — можно скрыть все телефоны и email заказчиков. Это особенно важно, когда к базе заказов доступны многие менеджеры. Менеджер может открыть телефонный номер, но это зафиксируется в истории контакта. В результате в случае кражи заказов легко увидеть, кто имел доступ к телефону заказчика.
HugeProfit
Еще один яркий пример — HugeProfit. Главная философия этой CRM — простота и полный контроль в единой среде. В то время, когда бизнес требует гибкости, HugeProfit дает предпринимателю полную картину: от остатков на складе до реальной чистой прибыли.
Среди ключевых обновлений:
- поддержка коммуникаций с клиентами через Instagram, Facebook, Viber, Telegram и даже OLX без выхода из системы;
- новая аналитика, показывающая прибыль по каждому товару, клиенту или заказу;
- автоматическая фискализация при получении заказов;
- моментальная синхронизация остатков между маркетплейсами (Prom, Rozetka, Хорошоп, WooCommerce);
- модули для оффлайн-торговли — календарь задач, панель кассира, управление магазинами.
Особенность HugeProfit в том, что система объединяет онлайн- и офлайн-продажи в единой CRM. Это особенно актуально сегодня, когда бизнесы после вынужденной онлайн-ориентации снова возвращаются в физические магазины.
Клиентские истории только подтверждают эффективность подхода. Так, один небольшой инстаграмм-магазин электроники, начав от 10−15 заказов, набрал обороты до 200+ ежемесячных продаж, открыл физическую точку и сервисный центр. Владелец впервые реально увидел, сколько зарабатывает, когда система показала ему чистую прибыль.
Sitniks
Sitniks — это украинская мультиканальная CRM-платформа для малого и среднего бизнеса, предназначенная для обработки заказов и коммуникации с клиентами из всех источников в едином интерфейсе: Instagram, Facebook, Telegram, Viber, сайты, маркетплейсы, мессенджеры и реклама. Система позволяет централизованно хранить данные, управлять чатами, воронками продаж, товарами на складах и финансами, а также автоматически фискализовать платежи через собственный модуль Sitniks Pay и интеграцию с ведущими платежными сервисами и службами доставки, такими как Новая Почта и Укрпочта.
Доступны мобильное приложение, статистика, телефония, API-интеграция и бесплатный пробный период 14 дней, что делает платформу удобной для ecommerce-бизнесов и компаний с активными коммуникациями в чатах.
Sitniks поддерживает гибкие интеграции с разными инструментами, а также предоставляет аналитику по каналам продаж и работе менеджеров. Кроме того, Sitniks — первый украинский CRM с официальной интеграцией TikTok Ads.
Базовая подписка стартует примерно от 40 долл./мес (скидки при оплате за полгода или год).
HubSpot CRM
HubSpot — самая популярная CRM в мире, постепенно набирающая обороты и в Украине: количество компаний и организаций, пользующихся ею, перевалило за 215 000 в более чем 135 странах. Наиболее распространенной системой HubSpot является в США. База пользователей охватывает разные отрасли и размеры бизнеса, от малых до крупных предприятий.
HubSpot включает весь жизненный цикл клиента — от поиска новых лидов до удержания текущих пользователей и покупателей. Сохраняет все необходимые данные в одном месте, обеспечивая удобный доступ к статистике.
Основная особенность — использование базового функционала бесплатно. Навсегда.
Pipedrive
Piperdrive CRM — это облачное решение, помогающее компаниям отслеживать взаимодействия с текущими и потенциальными клиентами в рамках единого интуитивно понятного интерфейса.
Кроме основных функций, в Pipedrive можно создавать и визуализировать продажи, отслеживать коммуникацию с клиентом от первого обращения до заключения сделки, автоматизировать рутинные задачи менеджера по продажам, а также получать доступ к отчетности и аналитике.
Кроме того, платформа позволяет настроить интеграцию с множеством приложений и других инструментов для бизнеса, включая Google Apps, MailChimp, Trello, Slack и другие.
Вывод
CRM-система — это не просто база клиентов, а мощный инструмент для автоматизации бизнес-процессов, повышения эффективности продаж и улучшения коммуникации с клиентами. Для малого и среднего бизнеса правильный выбор CRM может стать ключом к масштабированию и росту.
Чтобы найти идеальное решение, важно понимать потребности вашего бизнеса, обращать внимание на простоту использования, масштабируемость, интеграцию и стоимость.
Поделиться новостью
Также по теме
Подавляющее большинство банков устойчивы к кризису и поддерживают кредитный портфель — НБУ (инфографика)
Реально ли начать карьеру в ІТ в 2026 (инфографика)
ТОП-5 CRM-систем для малого и среднего бизнеса
ЕС принял первую стратегию визовой политики: что изменится
Сколько домов в Киеве без отопления
Какие пенсионеры могут не платить коммуналку с 1 февраля