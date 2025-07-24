ТОП-4 выгоды, которые получит Украина от нового пакета санкций против рф — Finance.ua

ТОП-4 выгоды, которые получит Украина от нового пакета санкций против рф 24.07.2025, 20:00 — Казна и Политика

ТОП-4 выгоды, которые получит Украина от нового пакета санкций против рф

Новые ограничения из 18-го пакета санкций против россии, которые на прошлой неделе принял Европейский Союз, направлены на уменьшение энергетических доходов Кремля, ослабление банковской системы, ВПК и борьбу с обходом санкций.

Об этом сказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Принятие Европейским Союзом 18-го пакета санкций против россии направлено на системное усиление экономического давления на страну-агрессора. Как пояснил Гетманцев, новые ограничения существенно снижают способность рф финансировать войну, поддерживать банковскую систему и производить оружие.

Санкции ЕС имеют четыре ключевых направления:

1. Удар по энергетическому сектору рф.

Снижена предельная цена на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. Введен динамический механизм ее пересмотра — теперь предельная стоимость будет на 15% ниже средней рыночной цены нефти марки Urals за шесть месяцев.

Также запрещены транзакции, связанные с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», и импорт продуктов переработки из российской нефти. В санкционный список внесено еще 105 судов теневого флота, осуществляющих перевозку российской нефти, — всего их уже 444. Ограничения касаются не только российских, но и международных компаний, а также ключевого индийского нефтеперерабатывающего завода, аффилированного с «Роснефтью».

2. Блокировка банковских операций.

ЕС полностью запретил транзакции с уже находившимися под санкциями 23 российскими финансовыми учреждениями, а также частично ограничил работу еще 22 банков. Под ограничения попали также финансовые посредники из третьих стран, в частности, криптосервисы, помогающие обходить санкции. Дополнительно запрещено предоставление ключевых видов банковского программного обеспечения.

3. Ослабление оборонной индустрии рф.

Введены новые ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения на сумму около 2,1 млрд евро (по оценкам 2024 года). Добавлены 55 новых позиций, направленных на ослабление военно-промышленного комплекса. Под санкции попали и компании из Китая и беларуси, поставляющие продукцию, используемую в войне против Украины.

4. Борьба с обходом санкций.

ЕС вводит новые меры по предотвращению обхода санкций через третьи страны и фиктивные структуры.

Гетманцев подчеркнул, что каждый новый пакет санкций — не мгновенное, но последовательное ограничение возможностей россии финансировать агрессию.

«Конечно, это не „волшебная таблетка“, которая сразу остановит войну, но это очередной шаг, направленный на то, чтобы „цена“ войны становилась для государства-агрессора все дороже, пока она не дойдет до понимания необходимости ее прекращения», — подытожил он.

Діло По материалам:

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