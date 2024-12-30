ТОП-4 авто, которые прослужат дольше 10 лет — Finance.ua

ТОП-4 авто, которые прослужат дольше 10 лет Сегодня 01:22 — Технологии&Авто

Покупка авто — это важное решение и серьезная инвестиция. На авторынке сейчас большой рост предложений, поэтому непросто найти надежную модель с идеальным соотношением цены и качества.

Проблема состоит в том, чтобы понять, сколько действительно прослужит автомобиль и стоит ли его покупать. Эксперты обнародовали рейтинг самых выгодных моделей стоимостью до $35 000, которые прослужат более десяти лет.

Чтобы узнать больше о том, что может продлить срок службы транспортного средства, GOBankingRates взял интервью у Лорен Фикс, автомобильного эксперта и основательницы Car Coach Reports. Фикс объяснила, что одним из ключевых факторов долговечности автомобиля является регулярное техническое обслуживание. Плановая замена масла, шин и проверки тормозов могут помочь предотвратить поломки и продлить срок службы авто. Пренебрежение этими правилами обычно приводит к значительному износу.

Фикс подтвердила, что стиль вождения могут оказать значительное влияние на продолжительность эксплуатации авто. Она объяснила, что из-за агрессивного вождения — быстрого ускорения и резкого торможения, водители могут давать чрезмерную нагрузку на компоненты автомобиля, что приведет к преждевременным поломкам. Следует практиковать плавное вождение, что может повысить производительность и долговечность.

Факторы окружающей среды, такие как климат и дорожные условия, еще больше способствуют сокращению срока эксплуатации.

«Транспортные средства, которые подвергаются влиянию суровых погодных условий или плохой дорожной инфраструктуры, могут испортиться быстрее. Понимание этих разнообразных элементов является ключевым для оптимизации срока службы любого автомобиля», — отметила специалист.

Honda CR-V

Начальная цена в 2024 году: $30 850.

Средние расходы на обслуживание (первые 5 лет): $4712.

Ориентировочный ремонт (первые 5 лет): $796

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Согласно анализу iSeeCars, средний срок службы CR-V — 14,7 лет. Однако один владелец Honda на Reddit заявил, что у него был CR-V 2005 года — автомобиль старше 19 лет — с пробегом более 420 тысяч км — и с ним не было никаких проблем.

Honda Civic

Начальная цена в 2024 году: $25 045.

Средние расходы на обслуживание (первые 5 лет): $3255.

Ориентировочный ремонт (первые 5 лет): $671.

Анализ iSeeCars показал, что средний срок службы Civic составляет 13,9 лет. Механик на Reddit подтвердил, что один из его клиентов владел Civic 1995 выпуска с пробегом более 640 тысяч км, с оригинальным двигателем и трансмиссией.

Toyota RAV4

Начальная цена в 2024 году: $30 070.

Средние расходы на обслуживание (первые 5 лет): $4911.

Ориентировочный ремонт (первые 5 лет): $671.

Эксперты iSeeCars определили, что RAV4 имеет средний срок службы 14,6 лет. Рецензент Reddit привел факт, что его отец владеет 3.5l RAV4 2008 выпуска с пробегом почти 500 тысяч км, с оригинальной трансмиссией и двигателем.

Toyota Prius

Начальная цена в 2024 году: $29 085.

Средние расходы на техническое обслуживание (первые 5 лет): $4782.

Ориентировочный ремонт (первые 5 лет): $671.

Специалисты Motor and Wheels определили средний срок службы Toyota Prius — от 12 до 16 лет. Владелец Prius на Reddit заявил, что у него есть модель 2008 года с пробегом почти 500 тысяч км с оригинальным аккумулятором.

Обозреватель По материалам:

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