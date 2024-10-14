ТОП-3 вакансий с зарплатой до 50 тыс. гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-3 вакансий с зарплатой до 50 тыс. гривен

Личные финансы
97
ТОП-3 вакансий с зарплатой до 50 тыс. гривен
ТОП-3 вакансий с зарплатой до 50 тыс. гривен
В Украине дистанционная работа не теряет своей популярности из-за возможности получить доход, не выходя из дома. Некоторым специалистам обещают заработную плату до 50 тыс. гривен.
В частности, на портале ищут менеджеров по продаже рекламы в СМИ, которые будут развивать отношения и привлекать к сотрудничеству клиентов из среднего и крупного бизнеса. Речь идет о группе независимых медиа об IT и технологиях, которая обещает платить от 25 до 50 тыс. гривен зарплаты.
Среди требований:
  • грамотная и чистая речь, знание украинского языка обязательно;
  • понимание работы медиарынка, знакомство с изданиями компании;
  • опыт работы в активных продажах от одного года.
Также в Школу английского языка ищут преподавателей и предлагают зарплату от 25 до 50 тыс. гривен зарплаты. Из требований к претендентам — знание языка на уровне С1+, наличие преподавательского опыта, создание и ведение дорожной карты студента, составление отчетности по проведенным урокам, коммуникация со студентами.
Кроме того, одна из обучающих компаний ищет юристов с опытом в сфере строительства. Заработную плату обещают от 35 тысяч до 45 тысяч гривен. Среди требований:
  • наличие высшего юридического образования;
  • опыт работы в юриспруденции от трех лет;
  • опыт полного юридического сопровождения проектов от одного года.
Высокооплачиваемые дефицитные профессии в Украине
В некоторых компаниях дефицит работников может достигать 50%. Речь идет об отдельных компаниях транспортно-логистической отрасли. Причина дефицита водителей — мобилизация работников.
Что касается закрытия имеющихся вакансий с помощью женщин, то эта идея не слишком действенна, однако работа в этом направлении продолжается. На рынке очень много высокооплачиваемых вакансий для водителей-международников — некоторым компаниям предлагают зарплату в 110 тыс. гривен.
В транспортно-логистической отрасли нехватка водителей составляет четверть, а в сфере пассажирских перевозок в городах — треть.
«25% дефицит водителей фур — это предварительная цифра, которую мы собрали у перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта», — рассказали эксперты изданию.
Напомним, в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.
Также мы писали, что за три месяца до конца 2024 года прогнозы по росту зарплат в Украине изменились. Теперь ожидается, что этот показатель будет ниже, чем предполагалось ранее.
Онлайн кредит за считаные минуты — это реально. Выбрать можно среди самых выгодных предложений на рынке. Все предложения по этой ссылке💰
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.