ТОП-3 вакансий с зарплатой до 50 тыс. гривен — Finance.ua

ТОП-3 вакансий с зарплатой до 50 тыс. гривен Сегодня 16:00 — Личные финансы

ТОП-3 вакансий с зарплатой до 50 тыс. гривен

В Украине дистанционная работа не теряет своей популярности из-за возможности получить доход, не выходя из дома. Некоторым специалистам обещают заработную плату до 50 тыс. гривен.

В частности, на портале ищут менеджеров по продаже рекламы в СМИ, которые будут развивать отношения и привлекать к сотрудничеству клиентов из среднего и крупного бизнеса. Речь идет о группе независимых медиа об IT и технологиях, которая обещает платить от 25 до 50 тыс. гривен зарплаты.

Среди требований:

грамотная и чистая речь, знание украинского языка обязательно;

понимание работы медиарынка, знакомство с изданиями компании;

опыт работы в активных продажах от одного года.

Также в Школу английского языка ищут преподавателей и предлагают зарплату от 25 до 50 тыс. гривен зарплаты. Из требований к претендентам — знание языка на уровне С1+, наличие преподавательского опыта, создание и ведение дорожной карты студента, составление отчетности по проведенным урокам, коммуникация со студентами.

Кроме того, одна из обучающих компаний ищет юристов с опытом в сфере строительства. Заработную плату обещают от 35 тысяч до 45 тысяч гривен. Среди требований:

наличие высшего юридического образования;

опыт работы в юриспруденции от трех лет;

опыт полного юридического сопровождения проектов от одного года.

Высокооплачиваемые дефицитные профессии в Украине

В некоторых компаниях дефицит работников может достигать 50%. Речь идет об отдельных компаниях транспортно-логистической отрасли. Причина дефицита водителей — мобилизация работников.

Что касается закрытия имеющихся вакансий с помощью женщин, то эта идея не слишком действенна, однако работа в этом направлении продолжается. На рынке очень много высокооплачиваемых вакансий для водителей-международников — некоторым компаниям предлагают зарплату в 110 тыс. гривен.

В транспортно-логистической отрасли нехватка водителей составляет четверть, а в сфере пассажирских перевозок в городах — треть.

«25% дефицит водителей фур — это предварительная цифра, которую мы собрали у перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта», — рассказали эксперты изданию.

Напомним, в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.

Также мы писали, что за три месяца до конца 2024 года прогнозы по росту зарплат в Украине изменились. Теперь ожидается, что этот показатель будет ниже, чем предполагалось ранее.

Обозреватель По материалам:

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