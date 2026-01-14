ТОП-3 способа заблокировать спам-номера (советы Минцифры) Сегодня 14:20 — Личные финансы

ТОП-3 способа заблокировать спам-номера (советы Минцифры)

Со 2 октября операторы мобильной связи получили возможность блокировать спам-номера. За три месяца они заблокировали 59 071 номер.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Спам-звонки — это звонки рекламного характера, когда компания звонит по телефону без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.

Как заблокировать спам-номер

Если вы продолжаете получать спам, сообщите об этом. Есть три способа подать жалобу.

1. Сообщите спам-номеру своему оператору:

Vodafone — в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar — в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105466 # в роуминге;

Lifecell — в приложении или по номеру: 5433 или 0800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

2. Отправляйте жалобы на спам-звонки на горячую линию Правительства — 1545.

Обратитесь в НКЭК через 3.Обратитесь в НКЭК через форму на сайте

Как операторы будут проверять спам-номера

Оператор проверит номер, на который поступила жалоба, и заблокирует, если он отвечает как минимум двум критериям:

вызовы совершают без коммуникации;

средняя продолжительность звонков — менее 60 секунд;

более 50% звонков — на разные номера;

на номер невозможно перезвонить;

во время вызова воспроизводится записанное сообщение;

жалобы от абонентов;

количество входящих звонков, не завершающихся разговором, на номер менее 5% от входящих и исходящих вызовов этого номера;

номер только для звонков, а не для SMS или Интернет.

Напомним, с 1 января 2026 года Украина стала полноправным участником европейской политики Roam Like at Home. Домашние тарифы для путешествующих или временно пребывающих в Европе украинцев становятся постоянной практикой, а не временной договоренностью.

Ранее возможность звонить по телефону и пользоваться интернетом в ЕС без доплат зависела от временных соглашений с европейскими операторами, которые нужно было регулярно продлевать. Теперь это закреплено официально и навсегда — мы стали первой страной-кандидатом, которая присоединилась к Roam Like at Home еще до вступления в ЕС.

Как это работает

Вы пользуетесь украинской SIM-картой в Европе так же свободно, как дома: тарифы, минуты и гигабайты остаются неизменными. Правило действует в обе стороны — и для европейцев в Украине.

Единственное условие — это действует для тех, кто находится за границей временно. Вы можете воспользоваться домашними тарифами в течение 120 дней.

В то же время, для украинцев, проживающих в странах ЕС, действуют особые условия. Домашние тарифы доступны непрерывно — пока остается в силе договоренность между украинскими и европейскими операторами. Сейчас этот срок — до марта 2027 года.

