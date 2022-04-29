ТОП-3 способа, как узнать почему в доме исчез свет и когда его вернут — Finance.ua
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ТОП-3 способа, как узнать почему в доме исчез свет и когда его вернут

Сегодня 12:20Энергетика
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Существует три способа, как с помощью телефона и интернета сообщить о проблемах с электричеством или получить информацию о сроке восстановления электроснабжения.
Об этом ДТЭК Киевские электросети сообщили Finance.ua.
Сервисы помогут клиентам быстро вернуть в дом свет и быть в курсе причин его отсутствия.
У клиентов остается большой выбор других способов коммуникации с компанией, поставляющей электроэнергию. В частности, это:
  • чат-бот в Viber или Telegram, где можно сообщить об отсутствии электроснабжения и узнать сроки возвращения света в жилище;
  • страница ДТЭК Киевские электросети в Facebook. Здесь можно отправить в приватные сообщения запрос об отсутствии тока и получить необходимую поддержку;
  • телефонная связь. Позвонив по телефонам +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588, клиенты могут оставить заявку и узнать информацию о проблемах с электроснабжением.
Перед тем как сообщить о проблеме с электроснабжением, клиенту сперва следует самостоятельно выяснить, где именно исчезло электричество.
Если только в отдельной квартире или частном доме, то это зона ответственности их владельца.
Если в части квартир многоэтажки, то следует обращаться в обслуживающую компании (ОСМД, управляющая компания и т.п.) — обслуживание и ремонт внутридомовых сетей относится к их зоне ответственности.
Когда электроснабжение исчезло во всей многоэтажке, в нескольких домах или в целом районе, то его восстановлением будет заниматься ДТЭК Киевские электросети.
Именно оператор системы распределения отвечает за электроснабжение домов клиентов. На место аварии сразу выедут специалисты компании, выяснят причины обесточивания и в кратчайшие сроки возобновят электроснабжение домов или помогут это сделать обслуживающим компаниям, если проблемы окажутся именно на их сетях.
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По материалам: Finance.ua
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