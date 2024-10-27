ТОП-3 самых дешевых валют в мире — Finance.ua

ТОП-3 самых дешевых валют в мире
Среди наиболее обесцененных валют мира эксперты выделили валюты трех стран: Сьерра-Леоне, Вьетнама и Ирана.
Об этом пишет Forbes.
Сьерра-Леоне
Официальная валюта Сьерра-Леоне — леон — возглавляет тройку самых слабых валют мира. Основные проблемы страны — высокий уровень бедности и коррупция.
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Все это привело к падению экономики. Инфекция Эбола является дополнительным и постоянным фактором, влияющим на население страны и дополнительно поглощающим финансовую помощь.
Курс доллара США в стране колеблется на уровне 22 910 леонов.
Донг (Вьетнам)
На втором месте находится вьетнамский донг. Девальвацию валюты связывают с переходом страны от плановой к рыночной экономике.
Хотя Вьетнам работает над внедрением реформ, предстоит еще долгий путь. Несмотря на девальвацию, у донга есть перспективы для укрепления. Сейчас курс доллара США во Вьетнаме составляет 25 275 донгов.
Риал (Иран)
Первенство среди самых слабых валют удерживает иранский риал. Его обвал вызван несколькими факторами:
- Выход иностранных инвесторов после Исламской революции 1979 года;
- Политическая нестабильность в стране;
- Иранская ядерная программа и конфликты;
- Война между Ираном и Ираком.
Курс риала превышает 42 тысячи за 1 доллар США.
Напомним, Международный валютный фонд опубликовал свежие прогнозы по мировой экономике. Как прогнозирует фонд, в следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар. А в 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.
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