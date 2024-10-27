ТОП-3 самых дешевых валют в мире — Finance.ua

ТОП-3 самых дешевых валют в мире Сегодня 11:19 — Валюта

ТОП-3 самых дешевых валют в мире

Среди наиболее обесцененных валют мира эксперты выделили валюты трех стран: Сьерра-Леоне, Вьетнама и Ирана.

Об этом пишет Forbes.

Сьерра-Леоне

Официальная валюта Сьерра-Леоне — леон — возглавляет тройку самых слабых валют мира. Основные проблемы страны — высокий уровень бедности и коррупция.

Все это привело к падению экономики. Инфекция Эбола является дополнительным и постоянным фактором, влияющим на население страны и дополнительно поглощающим финансовую помощь.

Курс доллара США в стране колеблется на уровне 22 910 леонов.

Донг (Вьетнам)

На втором месте находится вьетнамский донг. Девальвацию валюты связывают с переходом страны от плановой к рыночной экономике.

Хотя Вьетнам работает над внедрением реформ, предстоит еще долгий путь. Несмотря на девальвацию, у донга есть перспективы для укрепления. Сейчас курс доллара США во Вьетнаме составляет 25 275 донгов.

Риал (Иран)

Первенство среди самых слабых валют удерживает иранский риал. Его обвал вызван несколькими факторами:

Выход иностранных инвесторов после Исламской революции 1979 года;

Политическая нестабильность в стране;

Иранская ядерная программа и конфликты;

Война между Ираном и Ираком.

Курс риала превышает 42 тысячи за 1 доллар США.

45,0 грн/доллар. А в 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн. Напомним, Международный валютный фонд опубликовал свежие прогнозы по мировой экономике. Как прогнозирует фонд, в следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине составитА в 2029 году доллар будет стоить

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Телеканал 24 По материалам:

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