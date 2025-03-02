ТОП-3 распространенных мифов об энергосбережении, которые увеличивают счета за свет — Finance.ua

ТОП-3 распространенных мифов об энергосбережении, которые увеличивают счета за свет
Отключения электроэнергии, введенные графики и обстрелы энергетической инфраструктуры с начала войны вынуждают украинцев более экономно потреблять свет. Однако в обществе существует много ложных представлений, которые увеличивают счета за свет.
С какими мифами стоит распрощаться, чтобы снизить счета за свет, рассказали в YASNO.
LED-лампы светят хуже и потребляют столько же электроэнергии, как обычные лампы накаливания
Этот миф достаточно распространен, но правда заключается в том, что основное преимущество LED-ламп состоит в их экономичности и практичности.
В YASNO отметили, что такие лампы потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания, и служат до 11 лет без замены.
Эксперты добавили, что экономия на освещении помещения может достигать более 80%.
Если приборами не пользоваться, выключать из розеток их не нужно
Даже в режиме сна такие приборы, как телевизор, микроволновка, электрочайник и компьютер продолжают работать.
То есть, они потребляют электроэнергию, даже когда мы ими не пользуемся. И хотя такое потребление гораздо меньше, чем при полноценной их работе, их все равно следует выключать из розеток (это не касается холодильника и бойлера).
Выключение этих приборов из розетки позволит снизить потребление электроэнергии и уберечь приборы от внезапных скачков тока и других неисправностей.
Максимальные температуры при использовании приборов не увеличивают потребление электроэнергии
Высокие температурные режимы при использовании посудомоечной и стиральной машин, фенов, утюга требуют больших затрат электроэнергии, поэтому для этой бытовой техники лучше выставлять минимально приемлемые температуры.
«Например, стирка при температуре +30 градусов существенно не влияет на качество стирки, если это не сильно загрязненные вещи, зато помогает сэкономить, потому что больше электроэнергии идет именно на нагрев воды», — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 марта 2025 года тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн. Действующий тариф будет действовать, по меньшей мере, до апреля. Платить меньше электроэнергии можно владельцам многозонного счетчика.
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