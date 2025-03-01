Когда и почему потребление электроэнергии рассчитывают по среднесуточному показателю — Finance.ua

Когда и почему потребление электроэнергии рассчитывают по среднесуточному показателю Сегодня 18:19 — Личные финансы

Когда и почему потребление электроэнергии рассчитывают по среднесуточному показателю

Граждане, которые передают показания электросчетчиков в установленные сроки — за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего — получают счета за фактически потребленную электроэнергию. В то же время для тех, кто подает данные несвоевременно или вовсе не передает, сумма к уплате рассчитывается по среднесуточному потреблению.

В каких случаях как считают, рассказали специалисты YASNO.

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В феврале 2025 года передать показания можно с 27 февраля по 3 марта. Оператор системы распределения, например ДТЭК Киевские электросети, передает YASNO данные о потребленных киловатт-часах, после чего они умножаются на тариф — 4,32 грн за кВт∙ч (постановление КМУ № 632 от 31.05.2024).

Если оператор системы распределения не получает показаний электросчетчика от клиента в последние два дня текущего месяца и первые три дня нового, то он рассчитывает объем потребления по среднесуточному.

Как рассчитывается сумма в счете

1. Идеальный сценарий. Если клиент передал показания в срок, расчет производится по фактическому потреблению по вышеописанной формуле.

2. Если клиент передал показания в середине месяца, например, 15 марта — расчет будет производиться по среднесуточному потреблению.

В таком случае оператор системы распределения берет объем потребления за аналогичный период прошлого года и делит этот объем на количество дней в месяце.

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А полученную цифру умножает на количество дней, в которых объем неизвестен (в нашем случае это 13 — от 28 вычесть 15), и на коэффициент прироста/снижения потребления электроэнергии (подробнее о нем и других составляющих формулы описано в Кодексе коммерческого учета электрической энергии).

Затем объем, рассчитанный на основе поданных клиентом показаний, ОСР прибавляет к объему, рассчитанному по среднему, и передает поставщику электроэнергии для применения тарифа.

3. Если клиент вообще не передал показаний в течение месяца, расчет тоже происходит по среднесуточному потреблению.

Тогда объем потребления электрической энергии за месяц оператор системы распределения определит на основе фактического потребления в аналогичном периоде предыдущего года (если предыдущего года нет, то берется объем предыдущего месяца), который умножается на коэффициент прироста/снижения потребления по формуле:

В любом случае, YASNO получает от оператора системы распределения объем потребленной электроэнергии клиентом за месяц и применяет тариф.

В компании отмечают, что непонимание выставленных сумм за электроэнергию чаще всего связано с несвоевременной передачей показаний. Клиентам рекомендуют использовать чат-боты YASNO для напоминаний и упрощения процесса подачи данных.

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Напомним, в Украине тариф на газ с 1 марта останется на уровне 7,96 грн за кубометр. В то же время стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Действующий тариф будет действовать, по меньшей мере, до апреля. Платить меньше за электроэнергию можно владельцам многозонного счетчика.

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