ТОП-3 перспективных криптовалют для краткосрочных инвестиций — Finance.ua

ТОП-3 перспективных криптовалют для краткосрочных инвестиций Сегодня 09:37 — Криптовалюта

В криптопространстве есть скрытые бриллианты, у которых огромный потенциал для взрывного роста и которые часто опережают топ-проекты в десятки и сотни раз по проценту роста.

Finance.ua провел подробный анализ и отобрал протоколы с максимальным потенциалом роста.

Measurable Data Token (MDT) — токен оценки данных

Цена токена на момент написания материала $0,05.

Рыночная капитализация ~$34 млн.

Циркуляционное предложение — 676 млн MDT (68% всех токенов торгуются на рынке).

Максимальное предложение — 1 млрд MDT.

Суточный объем торгов колеблется от $5 до $150 млн.

Проект занимается тем, что собирает данные покупателей разных товаров и услуг, а затем эти данные продает. Основная уникальность этого продукта в том, что делящийся своими данным покупатель получает вознаграждение с продаж информации о его активности. Покупатели данных получают ценный материал для улучшения продаж.

Следовательно, если ранее такие данные собирали только мегакорпорации и получали с этого доход, то приложение RewardMe позволяет пользователю получать доход с того, что информация о его активности будет продана заинтересованным лицам.

Информация, выступающая в качестве товара, полностью конфиденциальная.

Кроме того, Measurable Data Token предоставляет услуги искусственного интеллекта (Mail Time AI, Measurable AI).

Отдельного внимания заслуживает Measurable Finance (MeFi) — это блокчейн-оракул для финансовых данных, созданный для децентрализованной финансовой отрасли. Он передает каналы внешних финансовых данных вне сети в общедоступные блокчейны, предоставляя экосистеме децентрализованного финансирования (DeFi) надежные финансовые данные в цепочке.

Рыночные показатели MDT токена соответствуют критериям, которые мы определили при поиске взрывных криптовалют.

высокие показатели суточных объемов торгов. В среднем за семь дней приторгуется на рынке вся капитализация проекта. На пиках активности в сутки могут проторговаться 3−5 капитализаций.

в период с марта 2020 по апрель 2021 года стоимость MDT росла почти на 5000%.

в 2023 году MDT рос на ~400%, что значительно показателей лидеров рынка.

Каспа (KAS)

Если вы полагали, что блокчейн биткоин является лучшим среди PoW протоколов, то вы ошибались. Kaspa — это обобщение консенсуса предложенного Сатоши Накамото, который обеспечивает безопасную работу, сохраняя очень высокую скорость создания блоков (сейчас один блок в секунду, цель — 10 блоков/сек, мечта о 100 блоках/сек) и мизерное время подтверждения, связанное с задержкой интернета.

Сеть биткоина генерирует 1 блок за 10 минут.

Kaspa в настоящее время — самая быстрая монета с подтверждением работы (PoW) и майнингом. Архитектура blockDAG с высокой скоростью создания блоков обеспечивает большую децентрализацию майнинга и эффективный одиночный майнинг с более низкими хешрейтами. Запущен протокол в ноябре 2021 года без предварительного майнинга, нулевых продаж и распределения монет. Kaspa — это 100% децентрализованный, открытый код и управляется сообществом.

Общее предложение Kaspa составляет 28,7 млрд монет с графиком эмиссии, который уменьшается вдвое один раз в год путем плавного ежемесячного сокращения с коэффициентом (½)^(1/12). Ориентировочно в 2028 году все монеты KAS будут добыты.

Kaspa была разработана для решения трилеммы в использовании цифровых активов: безопасности, масштабируемости и децентрализации. Используя революционный blockDAG в отличие от blockchain, Kaspa обеспечивает самые быстрые, масштабируемые и безопасные транзакции без ущерба для децентрализации.

Проект был разработан таким образом, чтобы быть в сотни раз быстрее биткоина, при этом каждая транзакция становится видимой в сети за одну секунду, а каждая транзакция полностью подтверждается в среднем за 10 секунд.

Kaspa решает проблему масштабируемости благодаря способности генерировать и подтверждать несколько блоков в секунду. Это происходит без компромисса с безопасностью и децентрализацией, как это происходит в сетях Proof-of-Stake (PoS).

Kaspa использует готовый для оптического майнинга алгоритм kHeavyHash для консенсуса и безопасности сети. Этот алгоритм в сочетании с DAG высокой пропускной способностью и блокировкой без лишних затрат делает его менее энергоемким, чем другие сети PoW.

Рыночные показатели Kaspa впечатляют. С момента начала торгов в июне 2022 года нативный токен сети KAS вырос в стоимости почти на 8500%. В 2023 году прирост составил почти 1000%.

KAS по состоянию на сейчас:

стоимость монеты ~$0,025

капитализация ~$531 млн.

циркуляционное предложение ~19 млрд 614 млн (68% от максимального предложения).

суточный объем торгов в районе $15 млн долларов.

Pendle (PENDLE)

Это децентрализованный протокол, позволяющий создавать и торговать токенизированной прибылью из активов в сети. Он дает возможность юзерам получать будущие доходы от имеющихся токенизированных активов и торговать этими «токенами прибыли» на открытом рынке.

Pendle достиг значительного прогресса в пространстве DeFi благодаря успешному запуску своего протокола и введению различных инновационных функций. Проект привлек внимание и получил поддержку криптосообщества, обеспечив партнерство с такими проектами как Aave (AAVE), Sushiswap (SUSHI) и Polygon (MATIC).

Таким образом, протокол Pendle предлагает пользователям способ получить доступ и торговать будущими доходами от токенизированных активов. Это позволяет поставщикам ликвидности блокировать свои активы и получать будущие прибыли, создавая и торгуя этими токенами.

Платформа Pendle позволяет создать динамичный рынок для будущей доходности, способствуя росту децентрализованных финансов.

Согласно данным DefiLlama TVL Pendle, $143,73 млн, причем пулы st ETH Lido Finance превышают 55% от этой суммы. С начала 2023 года TVL вырос почти на 1000% с $15 млн до текущего значения.

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