Топ-3 моделей смарт-часов в 2023 году — Finance.ua

Топ-3 моделей смарт-часов в 2023 году Сегодня 02:02 — Фондовый рынок

Умные часы стали надежным спутником современного человека. Кроме отсчета времени, они информируют об основных показателях организма, позволяют добиться максимальной эффективности от тренировок, а также, не доставая смартфон, ответить на звонок или прочитать сообщение.

Apple Watch серии 8

Аксессуар выполнен в алюминиевом корпусе, благодаря чему обладает высокой влагостойкостью. Суженные рамки экрана делают гаджет более привлекательным и стильным, а также предотвращает искажение картинки по краю.

На экране отображается вся необходимая информация. Утолщенное закаленное стекло снижает вероятность механического повреждения.

Наличие бессчетных датчиков и детекторов позволяет отслеживать температуру тела, только на данный момент исключительно в период сна. В то же время гаджет оснащен системой экстренного оповещения и сообщит, если владелец попал в аварию. Аксессуар способен считывать сердцебиение, уровень кислорода в крови, также отслеживает качество сна и физическую активность.

Amazfit GTS 4

Эта китайская модель быстро завоевала внимание и признание потребителей отечественного рынка. Часы имеют прямоугольный дисплей в 1.75 дюймов, отличающийся скругленными краями. Модель выглядит довольно компактно и хорошо смотрится как на мужском, так и на женском запястье.

Функциональная кнопка расположена на боковой грани справа и представлена в виде заводной головки. При вращении происходит перемещение по интерфейсу, а нажатие дает доступ к разделу с настройками и дополнительными функциями.

AMOLED-матрица имеет разрешение 390×450 точек, и гарантирует яркость картинки даже в солнечный день. Для защиты экрана используется закаленное стекло с особым олеофобным покрытием, на котором не остается отпечатков.

Часы могут читать сообщения и поддерживать разговор. Это позволяет лишний раз не доставать телефон из кармана. Также эта модель отслеживает пульс и сатурацию, считывает пройденное расстояние и сожженные калории, вычисляет индекс индивидуальной активности.

Емкость батареи гарантирует сохранение заряда в течение 7-8 дней. Для заполнения заряда на 100% потребуется около 1,5 часов.

Samsung Galaxy Watch5

Это достойный аналог нашумевших Apple Watch, совместимый со смартфонами на базе Android. Модель представлена в графитовом и серебристом корпусе с экраном 40 и 44 мм. Производитель заявляет, что боковые алюминиевые рамки способствуют защите от механического воздействия.

Экран обладает достаточной яркостью и дает возможность легко считывать информацию даже в самый солнечный день. Управление осуществляется за счет сенсорного кольца, которое позволяет выполнять быстрый переход от программы к программе и прокручивать страницу.

Поначалу это спортивная модель, которая мониторит информацию об активности и предлагает разные режимы тренировок. Также здесь присутствует функция измерения давления и ЭКГ.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.