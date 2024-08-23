ТОП-20 самых забавных названий новых бизнесов: более 18 тыс. новых компаний уже открыли в 2024 году — Finance.ua

ТОП-20 самых забавных названий новых бизнесов: более 18 тыс. новых компаний уже открыли в 2024 году Сегодня 09:52 — Казна и Политика

ТОП-20 самых забавных названий новых бизнесов: более 18 тыс. новых компаний уже открыли в 2024 году

Более 18 тысяч новых компаний открылось за первые полгода 2024 года по данным Единого государственного реестра. Такие данные дает Опендатабот

Среди них больше всего обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и общественных организаций. С помощью искусственного интеллекта Опендатабот выделил 20 самых забавных названий, которые предприниматели давали своему бизнесу: от трендов военного времени до вечных проблем.

Из более чем 18 тыс. новых компаний 69,5% или около 12 тыс. — это общества с ограниченной ответственностью. На втором месте общественные организации — более 1,7 тыс. или 9,7%. Тройку лидеров закрыли благотворительные организации с показателем в 1,1 тыс. новеньких (6,5%).

Новые фермерские хозяйства и ОСМД составляют всего 2,9% и 2,4% всего количества соответственно.

Больше новых компаний зарегистрировано в Киеве — 5,6 тыс. или 31% от общего количества. Далее по статистике следует Львовская область — 1,4 тыс. новых компаний, составляющих 8,2%. Тройку лидеров закрывает Днепропетровская область — тоже 1,4 тыс. или 7,9%.

ТОП-20 самых забавных названий новых бизнесов

БО «ВР «Красноивановские ведьмочки»

БО «БФ «Боевые котики»

ОО «Хвостатая команда»

БО «БФ «Хлопок юнайтед»

ОО «Объединенные Нарнией»

ОО «Ноги в руки»

БО «БФ «Неутомимые ежи»

ОО «Волшебный пендель»

ОО «Ушло-поехало»

Отличилось в названиях также кафе и рестораны:

«Сучка любовь» (общественное питание).

«Медом намазано» (общественное питание).

«У дяди Ашота» (общественное питание)

В список самого креативного бизнеса также попали:

«Семейная креветка» (рыбоводство)

«Пчелы-самураи» (летательные аппараты) ООО «Анти орк солюшен» (производство)

«Пес Патрон констракшен» (строительство)

«Пан Пакован» (восстановление отсортированных отходов)

«Беззаботный слон» (интернет-магазин)

«Туда сюда» (транспорт)

«СТ КозаНостра» (управление имуществом).

Справка Finance.ua:

Независимо от причин выхода бизнеса с рынка, ключевым моментом является то, что общее количество ФЛП и компаний в Украине увеличивается. За первую половину 2024 года закрылось 92 тыс. ФЛП, а открылось новых 148,5 тыс. ФЛП. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Около 36% предпринимателей считают, что состояние их бизнеса улучшится. Об этом свидетельствуют результаты исследования состояния и потребностей бизнеса в условиях войны. Индекс активности бизнеса UBI (Russian Business Index) по состоянию на май 2024 года составляет 43,7 (из 100 возможных). Индекс вырос по сравнению с предыдущей волной исследования (38,1) и формирует новый локальный максимум (предыдущий максимум зафиксирован в августе 2023 года (38,2)), однако остается в зоне негативных ожиданий.

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