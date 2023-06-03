Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе — Finance.ua
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Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе

Технологии&Авто
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Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе
Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе
Эксперты назвали самые популярные новые автомобили в Европе по итогам апреля 2023 года. В лидерах оказались компактные хэтчбеки и кроссоверы.
Об этом сообщили на сайте Morocco World News.
В JATO Dynamics проанализировали данные о продаже новых автомобилей за апрель. Самыми успешными брендами на рынке оказались Volkswagen, Audi, Toyota, Renault и BMW.
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Самой популярной моделью стал бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. За прошедший месяц было продано 18 659 таких автомобилей.
Чаще всего Dacia Sandero покупали у Бельгии и Ирландии. Также модель заняла второе место продаж в Португалии и Испании.

Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе за апрель:

  1. Dacia Sandero — 18 659 авто.
  2. Volkswagen T-Roc — 16 746 авто.
  3. Opel/Vauxhall Corsa — 16 578 авто.
  4. Renault Clio — 15 792 авто.
  5. Peugeot 208 — 15 026 авто.
  6. Fiat/Abarth 500 — 13 775 авто.
  7. Toyota Yaris Cross — 13 626 авто.
  8. Volkswagen Golf — 13 209 авто.
  9. Dacia Duster — 12 953 авто.
  10. Skoda Octavia — 12 817 авто.
  11. Kia Sportage — 12 153 авто.
  12. Hyundai Tucson — 12 010 авто.
  13. Ford Puma — 11 655 авто.
  14. Renault Captur — 11 453 авто.
  15. Volkswagen Tiguan — 11 353 авто.
  16. Peugeot 2008 — 10 787 авто.
  17. Tesla Model Y — 10 553 авто.
  18. Toyota Yaris — 10 357 авто.
  19. Audi A3 — 10 208 авто.
  20. Volkswagen Polo — 10 063 авто.
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По материалам:
Фокус
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