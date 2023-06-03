Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе — Finance.ua

Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе 03.06.2023, 02:04 — Технологии&Авто

Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе

Эксперты назвали самые популярные новые автомобили в Европе по итогам апреля 2023 года. В лидерах оказались компактные хэтчбеки и кроссоверы.

Об этом сообщили на сайте Morocco World News.

В JATO Dynamics проанализировали данные о продаже новых автомобилей за апрель. Самыми успешными брендами на рынке оказались Volkswagen, Audi, Toyota, Renault и BMW.

Самой популярной моделью стал бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. За прошедший месяц было продано 18 659 таких автомобилей.

Чаще всего Dacia Sandero покупали у Бельгии и Ирландии. Также модель заняла второе место продаж в Португалии и Испании.

Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе за апрель:

Dacia Sandero — 18 659 авто. Volkswagen T-Roc — 16 746 авто. Opel/Vauxhall Corsa — 16 578 авто. Renault Clio — 15 792 авто. Peugeot 208 — 15 026 авто. Fiat/Abarth 500 — 13 775 авто. Toyota Yaris Cross — 13 626 авто. Volkswagen Golf — 13 209 авто. Dacia Duster — 12 953 авто. Skoda Octavia — 12 817 авто. Kia Sportage — 12 153 авто. Hyundai Tucson — 12 010 авто. Ford Puma — 11 655 авто. Renault Captur — 11 453 авто. Volkswagen Tiguan — 11 353 авто. Peugeot 2008 — 10 787 авто. Tesla Model Y — 10 553 авто. Toyota Yaris — 10 357 авто. Audi A3 — 10 208 авто. Volkswagen Polo — 10 063 авто.

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Фокус По материалам:

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