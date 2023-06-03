Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе — Finance.ua

Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе
Эксперты назвали самые популярные новые автомобили в Европе по итогам апреля 2023 года. В лидерах оказались компактные хэтчбеки и кроссоверы.
Об этом сообщили на сайте Morocco World News.
В JATO Dynamics проанализировали данные о продаже новых автомобилей за апрель. Самыми успешными брендами на рынке оказались Volkswagen, Audi, Toyota, Renault и BMW.
Читайте также
Самой популярной моделью стал бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. За прошедший месяц было продано 18 659 таких автомобилей.
Чаще всего Dacia Sandero покупали у Бельгии и Ирландии. Также модель заняла второе место продаж в Португалии и Испании.
Топ-20 самых популярных новых автомобилей в Европе за апрель:
- Dacia Sandero — 18 659 авто.
- Volkswagen T-Roc — 16 746 авто.
- Opel/Vauxhall Corsa — 16 578 авто.
- Renault Clio — 15 792 авто.
- Peugeot 208 — 15 026 авто.
- Fiat/Abarth 500 — 13 775 авто.
- Toyota Yaris Cross — 13 626 авто.
- Volkswagen Golf — 13 209 авто.
- Dacia Duster — 12 953 авто.
- Skoda Octavia — 12 817 авто.
- Kia Sportage — 12 153 авто.
- Hyundai Tucson — 12 010 авто.
- Ford Puma — 11 655 авто.
- Renault Captur — 11 453 авто.
- Volkswagen Tiguan — 11 353 авто.
- Peugeot 2008 — 10 787 авто.
- Tesla Model Y — 10 553 авто.
- Toyota Yaris — 10 357 авто.
- Audi A3 — 10 208 авто.
- Volkswagen Polo — 10 063 авто.
Напомним, что наличие полиса Зеленой карты является обязательным условием пересечения границы на автомобиле из Украины. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:
Оформить Зеленую карту 🚗
Поделиться новостью