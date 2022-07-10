Топ-20 самых популярных новых авто в июне — Finance.ua

Топ-20 самых популярных новых авто в июне Сегодня 13:01 — Личные финансы

Топ-20 самых популярных новых авто в июне

Спрос на новые автомобили в Украине в начале лета продолжил положительный тренд апреля и мая, хотя и не удвоился, как это было за последние месяцы. Как бы то ни было, продажи новых авто по итогам июня достигли, по разным данным, от 2,9 (Ассоциация «УкрАвтопром») до 3,1 тысячи легковых автомобилей (ИАГ «АвтоКонсалтинг»), а это на 14-15% больше, чем в мае.

Почему стали покупать большее авто? Аналитики отмечают, что самым влиятельным фактором, определявшим объем продаж на украинском рынке в прошлом месяце, стало фактическое наличие автомобилей на складах импортеров и дилеров. Из-за ограничений работы морских портов и общих осложнений на границах, связанных с военным положением, поставка новых авто превратилась в настоящие соревнования логистов, обеспечивающих импорт и доставку.

Поэтому наибольшего успеха в течение июня достигли бренды, которые смогли настроить стабильные цепочки поставок, обеспечив большее количество легковушек в наличии (или более оперативную доставку заказанных авто с «коротким плечом»). Как бы то ни было, рейтинг продаж в июне 2022 года возглавили два привычных для украинского рынка фаворита.

Топ-20 самых успешных марок новых авто в июне (по сравнению с маем-2022):

Toyota: 459 авто (412 авто, +11%);

Renault: 339 автомобилей (290 автомобилей, +17%);

Volkswagen: 339 автомобилей (232 автомобиля, +46%);

Hyundai: 187 авто (167 авто, +12%);

Mitsubishi: 178 автомобилей (111 автомобилей, +60%);

Skoda: 168 автомобилей (188 автомобилей, −11%);

BMW: 123 машины (135 машин, −9%);

Mercedes-Benz: 103 авто (98 авто, +5%);

Nissan: 102 авто (120 авто, −15%);

Ford: 90 автомобилей (52 автомобиля, +73%);

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Haval: 83 машины (46 машин, +80%);

Chery: 67 авто (63 авто, +6%);

Honda: 63 автомобиля (36 автомобилей, +75%);

Lexus: 60 авто (36 авто, +67%);

Kia: 59 авто (115 авто — 49%);

Peugeot: 53 авто (51 авто — 4%);

MG: 53 авто (23 авто, +130%);

Dong Feng: 49 автомобилей (50 автомобилей, — 2%);

Volvo: 47 автомобилей (51 автомобилей, −8%);

Jeep: 44 автомобиля (17 автомобилей, +159%).

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