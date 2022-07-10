В июне продажи новых коммерческих автомобилей снизились в три раза — Finance.ua

В июне продажи новых коммерческих автомобилей снизились в три раза Сегодня 05:47 — Технологии&Авто

В июне продажи новых коммерческих автомобилей снизились в три раза

В июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) снизились более чем в 3 раза до 429 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

«В прошлом месяце на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 429 машин. По сравнению с результатом годовой давности реализация техники в этом сегменте автомобильного рынка уменьшилась более чем в три раза. По отношению к предыдущему месяцу рынок сократился на 7%», — говорится в сообщении.

Какие марки выбирают

Среди новых коммерческих автомобилей в июне наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault — 76 продаж.

На втором месте коммерческие автомобили марки MAN — 52 продаж.

Третье место в топе коммерческих автомобилей заняли марки Volkswagen — 45 продаж.

На четвертом месте оказались Mercedes-Benz — 33 продаж.

На пятом Scania — 32 продажи.

С начала года продажи новых грузовых и специальных автомобилей составили 3,2 тыс. единиц, что на 52% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

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