ТОП-20 богатейших украинцев: новый рейтинг Forbes (инфографика) — Finance.ua

ТОП-20 богатейших украинцев: новый рейтинг Forbes (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

2022 год — не время меряться состояниями. Многие активы лидеров рейтинга разрушены, оккупированы или повреждены. Сейчас время для релокации, развития новых логистических цепей, выхода на иностранные рынки, поиска поставщиков, подрядчиков и потребителей.

В этом году Forbes оценивает только двадцатку самых богатых украинцев. Их состояние по сравнению с началом февраля 2022-го упало более чем на $20 млрд — до $22,5 млрд.

Для всех остальных героев наших предыдущих рейтингов ограничиваемся краткой справкой. В общей сложности мы проанализировали положение дел у 129 украинских бизнесменов, которые попадали в рейтинг самых состоятельных в прошлые два года.

Forbes сделал этот проект не для того, чтобы рейтинговать или сравнить крупнейших украинских предпринимателей, а чтобы понять, как у них дела, как они пережили 10 месяцев войны. Такой обзор дает хорошую проекцию на состояние всего украинского бизнеса, всей экономики. А еще этот проект четко показывает тренды, основной — времена бизнесменов старой школы уходят. Их потери непропорционально больше размера активов. В топ-20 уже шесть предпринимателей, заработавших свое состояние в «экономике знаний», почти не пересекаясь с украинским государством.

Война жестким способом ускорила смену эпох. Насколько ловкими предприниматели новой эпохи будут в восстановлении и развитии Украины, увидим уже скоро. Верим, что в 2023 году.

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