Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом — Finance.ua

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
Легковые авто с дизельными двигателями вторые по доле на украинском вторичном авторынке — таких 28,9%, уступают они только бензиновым версиям, доля которых по итогам торгов в марте составила 44,5%.
Как сообщают специалисты auto.ria, всего в течение первого весеннего месяца было куплено и подано на первую регистрацию (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) 31,1 тыс. легковых авто с пробегом, оснащенных дизелями.
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Рейтинг самых популярных производителей дизельных легковых машин на украинском вторичном рынке возглавляет Volkswagen, с немалой долей 18,5%. Также есть спрос на авто Renault (12,9%), который на второй позиции; третий в этом списке Mercedes-Benz с долей 8,8%.
Далее — инфографика с 15 производителями, чьи б/у легковые автомобили с дизельными моторами покупали чаще всего. Если добавить доли всех марок на слайде, они охватят почти весь рынок — 90%.
Среди отдельных моделей легковых автомобилей в этом сегменте более 1000 штук в марте было продано Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Renault Megane. В конце концов количество купленных машин, а также самый массовый год выпуска для каждой модели и средняя цена для авто соответствующего возраста указано под фото каждого автомобиля, попавшего в этот Топ-15.
1. Volkswagen Passat
- Куплено — 1888 шт.
- Популярный г. в. — 2011
- Средняя цена подобных — $10 200
2. Skoda Octavia
- Куплено — 1391 шт.
- Популярный г. в. — 2011
- Средняя цена подобных — $8300
3. Renault Megane
- Куплено — 1307 шт.
- Популярный г. в. — 2012
- Средняя цена подобных — $8200
4. Volkswagen Golf
- Куплено — 888 шт.
- Популярный г. в. — 2011
- Средняя цена подобных — $8300
5. Volkswagen Transporter
- Куплено — 793 шт.
- Популярный г. в. — 2001
- Средняя цена подобных — $6300
6. Mercedes-Benz Vito
- Куплено — 708 шт.
- Популярный г. в. — 2001
- Средняя цена подобных — $5000
7. Renault Scenic
- Куплено — 697 шт.
- Популярный г. в. — 2011
- Средняя цена подобных — $7500
8. Audi A6
- Куплено — 664 шт.
- Популярный г. в. — 2002
- Средняя цена подобных — $5000
9. Mercedes-Benz E-Class
- Куплено — 642 шт.
- Популярный г. в. — 2003
- Средняя цена подобных — $7000
10. BMW 5 Series
- Куплено — 615 шт.
- Популярный г. в. — 2001
- Средняя цена подобных — $5500
11. BMW X5
- Куплено — 570 шт.
- Популярный г. в. — 2012
- Средняя цена подобных — $18 500
12. Opel Astra
- Куплено — 534 шт.
- Популярный г. в. — 2011
- Средняя цена подобных — $7100
13. Volkswagen Touareg
- Куплено — 529 шт.
- Популярный г. в. — 2012
- Средняя цена подобных — $20 700
14. Renault Kangoo
- Куплено — 502 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $6100
15. Volkswagen Passat
- Куплено — 482 шт.
- Популярный г. в. — 2010
- Средняя цена подобных — $6200
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