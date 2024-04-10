Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом — Finance.ua

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом Сегодня 20:05 — Технологии&Авто

Легковые авто с дизельными двигателями вторые по доле на украинском вторичном авторынке — таких 28,9%, уступают они только бензиновым версиям, доля которых по итогам торгов в марте составила 44,5%.

Как сообщают специалисты auto.ria , всего в течение первого весеннего месяца было куплено и подано на первую регистрацию (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) 31,1 тыс. легковых авто с пробегом, оснащенных дизелями.

Рейтинг самых популярных производителей дизельных легковых машин на украинском вторичном рынке возглавляет Volkswagen, с немалой долей 18,5%. Также есть спрос на авто Renault (12,9%), который на второй позиции; третий в этом списке Mercedes-Benz с долей 8,8%.

Далее — инфографика с 15 производителями, чьи б/у легковые автомобили с дизельными моторами покупали чаще всего. Если добавить доли всех марок на слайде, они охватят почти весь рынок — 90%.

Среди отдельных моделей легковых автомобилей в этом сегменте более 1000 штук в марте было продано Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Renault Megane. В конце концов количество купленных машин, а также самый массовый год выпуска для каждой модели и средняя цена для авто соответствующего возраста указано под фото каждого автомобиля, попавшего в этот Топ-15.

1. Volkswagen Passat

Куплено — 1888 шт.

Популярный г. в. — 2011

Средняя цена подобных — $10 200

2. Skoda Octavia

Куплено — 1391 шт.

Популярный г. в. — 2011

Средняя цена подобных — $8300

3. Renault Megane

Куплено — 1307 шт.

Популярный г. в. — 2012

Средняя цена подобных — $8200

4. Volkswagen Golf

Куплено — 888 шт.

Популярный г. в. — 2011

Средняя цена подобных — $8300

5. Volkswagen Transporter

Куплено — 793 шт.

Популярный г. в. — 2001

Средняя цена подобных — $6300

6. Mercedes-Benz Vito

Куплено — 708 шт.

Популярный г. в. — 2001

Средняя цена подобных — $5000

7. Renault Scenic

Куплено — 697 шт.

Популярный г. в. — 2011

Средняя цена подобных — $7500

8. Audi A6

Куплено — 664 шт.

Популярный г. в. — 2002

Средняя цена подобных — $5000

9. Mercedes-Benz E-Class

Куплено — 642 шт.

Популярный г. в. — 2003

Средняя цена подобных — $7000

10. BMW 5 Series

Куплено — 615 шт.

Популярный г. в. — 2001

Средняя цена подобных — $5500

11. BMW X5

Куплено — 570 шт.

Популярный г. в. — 2012

Средняя цена подобных — $18 500

12. Opel Astra

Куплено — 534 шт.

Популярный г. в. — 2011

Средняя цена подобных — $7100

13. Volkswagen Touareg

Куплено — 529 шт.

Популярный г. в. — 2012

Средняя цена подобных — $20 700

14. Renault Kangoo

Куплено — 502 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $6100

15. Volkswagen Passat

Куплено — 482 шт.

Популярный г. в. — 2010

Средняя цена подобных — $6200

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