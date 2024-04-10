Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом — Finance.ua
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Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом

Технологии&Авто
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Легковые авто с дизельными двигателями вторые по доле на украинском вторичном авторынке — таких 28,9%, уступают они только бензиновым версиям, доля которых по итогам торгов в марте составила 44,5%.
Как сообщают специалисты auto.ria, всего в течение первого весеннего месяца было куплено и подано на первую регистрацию (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) 31,1 тыс. легковых авто с пробегом, оснащенных дизелями.

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Рейтинг самых популярных производителей дизельных легковых машин на украинском вторичном рынке возглавляет Volkswagen, с немалой долей 18,5%. Также есть спрос на авто Renault (12,9%), который на второй позиции; третий в этом списке Mercedes-Benz с долей 8,8%.
Далее — инфографика с 15 производителями, чьи б/у легковые автомобили с дизельными моторами покупали чаще всего. Если добавить доли всех марок на слайде, они охватят почти весь рынок — 90%.
Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
Среди отдельных моделей легковых автомобилей в этом сегменте более 1000 штук в марте было продано Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Renault Megane. В конце концов количество купленных машин, а также самый массовый год выпуска для каждой модели и средняя цена для авто соответствующего возраста указано под фото каждого автомобиля, попавшего в этот Топ-15.

1. Volkswagen Passat

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 1888 шт.
  • Популярный г. в. — 2011
  • Средняя цена подобных — $10 200

2. Skoda Octavia

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 1391 шт.
  • Популярный г. в. — 2011
  • Средняя цена подобных — $8300

3. Renault Megane

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 1307 шт.
  • Популярный г. в. — 2012
  • Средняя цена подобных — $8200

4. Volkswagen Golf

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 888 шт.
  • Популярный г. в. — 2011
  • Средняя цена подобных — $8300

5. Volkswagen Transporter

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 793 шт.
  • Популярный г. в. — 2001
  • Средняя цена подобных — $6300

6. Mercedes-Benz Vito

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 708 шт.
  • Популярный г. в. — 2001
  • Средняя цена подобных — $5000

7. Renault Scenic

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 697 шт.
  • Популярный г. в. — 2011
  • Средняя цена подобных — $7500

8. Audi A6

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 664 шт.
  • Популярный г. в. — 2002
  • Средняя цена подобных — $5000

9. Mercedes-Benz E-Class

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 642 шт.
  • Популярный г. в. — 2003
  • Средняя цена подобных — $7000

10. BMW 5 Series

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 615 шт.
  • Популярный г. в. — 2001
  • Средняя цена подобных — $5500

11. BMW X5

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 570 шт.
  • Популярный г. в. — 2012
  • Средняя цена подобных — $18 500

12. Opel Astra

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 534 шт.
  • Популярный г. в. — 2011
  • Средняя цена подобных — $7100

13. Volkswagen Touareg

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 529 шт.
  • Популярный г. в. — 2012
  • Средняя цена подобных — $20 700

14. Renault Kangoo

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 502 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $6100

15. Volkswagen Passat

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
  • Куплено — 482 шт.
  • Популярный г. в. — 2010
  • Средняя цена подобных — $6200
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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