ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом — Finance.ua

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ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом

Технологии&Авто
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ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом
ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом
Итоги мая побили исторический рекорд апреля: 162 тысячи сделок купли-продажи, заключенных в рамках одного месяца. Напомним, в апреле это число (по информации по открытым данным ГСЦ МВД) составило 125 тыс.
Об этом свидетельствует аналитика рынка Auto.Ria.

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«В целом, до вступления в силу новых законов о мобилизации, которые предусматривают изъятие автомобилей на оборонные нужды у владельцев, во владении более 1 транспортного средства, в среднем ежемесячно происходило около 85 тыс. перепродаж», — констатируют специалисты.

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Также отмечается, что факт всплеска количества не столько перепродаж, сколько «переписываний», подтверждает объем официальных дарений легкового автотранспорта: если в предыдущие периоды, например, за весь 2023 год прошло 3,2 тыс. таких операций, то в апреле имеем 4,5 тыс. дарений, зарегистрированных сервисными центрами МВД, а в мае — аж 9,6 тысячи. Несмотря на это, количество первых регистраций импортируемых авто и объемы на рынке новых остались в рамках среднестатистических значений.
ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом
В то же время эти обстоятельства не сильно повлияли на картину ТОП-15 производителей легковых авто с пробегом, которые больше всего покупали за месяц.
  1. Volkswagen Passat (средняя цена подобных — $10 900)
  2. Skoda Octavia ($6500)
  3. Volkswagen Golf ($4100)
  4. Renault Megane ($8000)
  5. Daewoo Lanos ($2500)
  6. Ford Focus ($6200)
  7. Volkswagen Transporter ($6200)
  8. Opel Astra ($5000)
  9. Skoda Fabia ($5000)
  10. BMW 5 Series ($15 000)
  11. Toyota Camry ($9000)
  12. Chevrolet Aveo ($4300)
  13. BMW 3 Series ($14 000)
  14. Audi A6 ($16 800)
  15. Toyota RAV4 ($28 500)
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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