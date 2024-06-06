ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом — Finance.ua

ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом

Итоги мая побили исторический рекорд апреля: 162 тысячи сделок купли-продажи, заключенных в рамках одного месяца. Напомним, в апреле это число (по информации по открытым данным ГСЦ МВД) составило 125 тыс.

«В целом, до вступления в силу новых законов о мобилизации, которые предусматривают изъятие автомобилей на оборонные нужды у владельцев, во владении более 1 транспортного средства, в среднем ежемесячно происходило около 85 тыс. перепродаж», — констатируют специалисты.

Как украинцы дарили автомобили

Также отмечается, что факт всплеска количества не столько перепродаж, сколько «переписываний», подтверждает объем официальных дарений легкового автотранспорта: если в предыдущие периоды, например, за весь 2023 год прошло 3,2 тыс. таких операций, то в апреле имеем 4,5 тыс. дарений, зарегистрированных сервисными центрами МВД, а в мае — аж 9,6 тысячи. Несмотря на это, количество первых регистраций импортируемых авто и объемы на рынке новых остались в рамках среднестатистических значений.

В то же время эти обстоятельства не сильно повлияли на картину ТОП-15 производителей легковых авто с пробегом, которые больше всего покупали за месяц.

Volkswagen Passat (средняя цена подобных — $10 900) Skoda Octavia ($6500)

Volkswagen Golf ($4100)

Renault Megane ($8000)

Daewoo Lanos ($2500)

Ford Focus ($6200)

Volkswagen Transporter ($6200)

Opel Astra ($5000)

Skoda Fabia ($5000)

BMW 5 Series ($15 000)

Toyota Camry ($9000)

Chevrolet Aveo ($4300)

BMW 3 Series ($14 000)

Audi A6 ($16 800)

Toyota RAV4 ($28 500)



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