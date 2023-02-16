ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего пригоняют в Украину — Finance.ua

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего пригоняют в Украину Сегодня 20:06 — Личные финансы

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего пригоняют в Украину

Сегмент «почти новых» легковых автомобилей, то есть машин в возрасте до 3 лет, стал активно развиваться в мае 2022 года. Количество продаж догоняет показатели новых авто, а почти 300 подержанных машин из-за границы в январе были в возрасте до одного года, то есть в состоянии, близком к новому. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций и определили топ-15 моделей до трех лет в импорте подержанных и внутренних перепродажах авто.

Динамика рынка авто в возрасте до 3 лет

В январе украинцы купили 2,7 тысячи легковушек в возрасте до 3 лет. Это на 68,8% больше, чем в январе 2022 года и на 10% меньше, чем в декабре 2022 года.

Более половины (66,6%, 1828 шт.) приобрели на внутреннем рынке, остальные 33,4% (918 шт.) привезли подержанными из-за границы.

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Наиболее активно «почти новые» легковушки покупали в Киеве (734 шт.) и Киевской области (338 шт.). Также в первую пятерку вошли Днепропетровская (285 шт.), Львовская (280 шт.) и Одесская (235 шт.) области.

ТОП импортных подержанных авто в возрасте до 3 лет

Лидером «свежепригнанных» авто в возрасте до 3 лет по итогам января 2023 года стал электрический Volkswagen ID.4 (162 шт.). Эту модель привозят как из стран Евросоюза, так и из Китая.

Первую пятерку самых популярных подержанных автомобилей из-за рубежа в январе заняли электромобили. В общей сложности из топ-15 целых девять моделей — с электрическими двигателями. Такой спрос связан, в первую очередь, с «нулевым» растаможкой таких автомобилей. По сравнению с классическими бензиновыми или дизельными легковушками, можно сэкономить от 30% стоимости.

Volkswagen ID.4 — 162 шт. Honda M-NV — 69 шт. Tesla Model Y — 67 штук. Tesla Model 3 — 59 шт. Nissan Leaf — 23 шт. Mazda CX-5 — 22 шт. Volkswagen ID.6 — 21 шт. Ford Kuga — 16 шт. Audi E-Tron — 14 шт. Chevrolet Bolt — 13 шт. Subaru Forester — 13 шт. Volkswagen Tiguan — 13 шт. Audi Q5 — 11 шт. Honda e:NS1 — 11 шт. Nissan Rogue — 10 шт.

Среди 918 подержанных легковушек, ввезенных в течение января, 298 были изготовлены в 2022 году. То есть это машины, которые могли быть в состоянии, близком к новому.

ТОП подержанных авто на внутреннем рынке

Toyota RAV-4 — 92 шт. Volkswagen ID.4 — 88 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 82 шт. Toyota Camry — 68 шт. KIA Sportage — 50 шт. BMW X5 — 48 шт. Toyota Land Cruiser — 46 шт. Peugeot 301 — 44 шт. BMW Х7 — 41 шт. Mazda CX-5 — 41 шт. Honda M-NV — 37 шт. Volkswagen Touareg — 35 шт. Mercedes-Benz GLE-Класс — 31 шт. Renault Duster — 31 шт. Mercedes-Benz S-класса — 28 шт.

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