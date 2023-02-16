Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом — Finance.ua

Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом
На рынке подержанных автомобилей уже довольно давно практикуются различные манипуляции с «уменьшением» пробега. Эксперты из Carvertical назвали 20 моделей авто, которые чаще всего страдают от подобных махинаций.
Немецкие автомобили больше всего страдают от мошенничества с пробегом. В первую очередь это касается кроссоверов и седанов премиум-класса.
Эксперты проанализировали около 1,11 млн отчетов об истории транспортных средств за последние 12 месяцев на 24 рынках. Они охватывают большую часть Европы, а также США.
Роскошный седан Audi A8 чаще всего страдает от махинаций. Выяснилось, что 30,6% автомобилей этой модели на продаже имели сфальсифицированный пробег.
Эксперты считают, что мошенники чаще выбирают автомобили премиум-класса для своих махинаций из-за их высокой стоимости. Авто с минимальным пробегом продается гораздо быстрее и дороже.
ТОП-20 автомобилей, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом:
- Audi A8 — 30,6%;
- Ford Mustang — 25,7%;
- Volkswagen Touareg — 25,4%;
- Audi A7 — 24,5%;
- BMW 7 Series — 24,1%;
- Volkswagen Transporter — 24,0%;
- BMW X6 — 23,6%;
- BMW X5 — 23,4%;
- Audi A6 — 22,2%;
- Ford Fusion — 22,0%;
- Volkswagen Passat CC — 21,8%;
- Volkswagen Sharan — 21,5%;
- Volkswagen Jetta — 21,2%;
- Volvo XC70 — 21,1%;
- BMW 6 Series — 21,0%;
- Audi Q7 — 20,4%;
- Audi A5 — 20,2%;
- Volkswagen Passat — 19,6%;
- Opel Insignia — 19,5%;
- BMW 5 Series — 18,3%.
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