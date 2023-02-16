Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом — Finance.ua

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Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом

Технологии&Авто
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Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом
Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом
На рынке подержанных автомобилей уже довольно давно практикуются различные манипуляции с «уменьшением» пробега. Эксперты из Carvertical назвали 20 моделей авто, которые чаще всего страдают от подобных махинаций.
Немецкие автомобили больше всего страдают от мошенничества с пробегом. В первую очередь это касается кроссоверов и седанов премиум-класса.
Эксперты проанализировали около 1,11 млн отчетов об истории транспортных средств за последние 12 месяцев на 24 рынках. Они охватывают большую часть Европы, а также США.
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Роскошный седан Audi A8 чаще всего страдает от махинаций. Выяснилось, что 30,6% автомобилей этой модели на продаже имели сфальсифицированный пробег.
Эксперты считают, что мошенники чаще выбирают автомобили премиум-класса для своих махинаций из-за их высокой стоимости. Авто с минимальным пробегом продается гораздо быстрее и дороже.

ТОП-20 автомобилей, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом:

  1. Audi A8 — 30,6%;
  2. Ford Mustang — 25,7%;
  3. Volkswagen Touareg — 25,4%;
  4. Audi A7 — 24,5%;
  5. BMW 7 Series — 24,1%;
  6. Volkswagen Transporter — 24,0%;
  7. BMW X6 — 23,6%;
  8. BMW X5 — 23,4%;
  9. Audi A6 — 22,2%;
  10. Ford Fusion — 22,0%;
  11. Volkswagen Passat CC — 21,8%;
  12. Volkswagen Sharan — 21,5%;
  13. Volkswagen Jetta — 21,2%;
  14. Volvo XC70 — 21,1%;
  15. BMW 6 Series — 21,0%;
  16. Audi Q7 — 20,4%;
  17. Audi A5 — 20,2%;
  18. Volkswagen Passat — 19,6%;
  19. Opel Insignia — 19,5%;
  20. BMW 5 Series — 18,3%.
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По материалам:
Фокус
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