Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом — Finance.ua

Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом Сегодня 01:04 — Технологии&Авто

Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом

На рынке подержанных автомобилей уже довольно давно практикуются различные манипуляции с «уменьшением» пробега. Эксперты из Carvertical назвали 20 моделей авто, которые чаще всего страдают от подобных махинаций.

Немецкие автомобили больше всего страдают от мошенничества с пробегом. В первую очередь это касается кроссоверов и седанов премиум-класса.

Эксперты проанализировали около 1,11 млн отчетов об истории транспортных средств за последние 12 месяцев на 24 рынках. Они охватывают большую часть Европы, а также США.

Роскошный седан Audi A8 чаще всего страдает от махинаций. Выяснилось, что 30,6% автомобилей этой модели на продаже имели сфальсифицированный пробег.

Эксперты считают, что мошенники чаще выбирают автомобили премиум-класса для своих махинаций из-за их высокой стоимости. Авто с минимальным пробегом продается гораздо быстрее и дороже.

ТОП-20 автомобилей, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом:

Audi A8 — 30,6%; Ford Mustang — 25,7%; Volkswagen Touareg — 25,4%; Audi A7 — 24,5%; BMW 7 Series — 24,1%; Volkswagen Transporter — 24,0%; BMW X6 — 23,6%; BMW X5 — 23,4%; Audi A6 — 22,2%; Ford Fusion — 22,0%; Volkswagen Passat CC — 21,8%; Volkswagen Sharan — 21,5%; Volkswagen Jetta — 21,2%; Volvo XC70 — 21,1%; BMW 6 Series — 21,0%; Audi Q7 — 20,4%; Audi A5 — 20,2%; Volkswagen Passat — 19,6%; Opel Insignia — 19,5%; BMW 5 Series — 18,3%.

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Фокус По материалам:

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