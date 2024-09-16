ТОП-15 новых электромобилей, которые пользовались спросом в августе — Finance.ua

ТОП-15 новых электромобилей, которые пользовались спросом в августе Сегодня 20:09 — Технологии&Авто

ТОП-15 новых электромобилей, которые пользовались спросом в августе

Вынужденная вспышка продаж новых легковушек в августе, причиной которой стало намерение Правительства увеличить налогообложение во время первой регистрации такой техники, впоследствии отвергнутое нардепами, принесло рекордные итоги почти во всех сегментах украинского автомобильного рынка.

«Вряд ли это дает основания праздновать: нельзя исключать, что летние рекорды будут „аукаться“ продавцам в течение следующих месяцев, ведь отложенный спрос, который покупатели могли „растягивать“ еще какое-то время, неспешно перебирая варианты, удовлетворен», — говорят эксперты Auto.Ria.

Как свидетельствует статистика, по итогам августа поклонники электрического транспорта приобрели 1204 новых «электрички» — а это чуть ли не на четверть (+23%) больше, чем в июле, и сразу на 75% больше достижения августа прошлого 2023 года (тогда в Украине продали 690 новых BEV).

Самые популярные новые электромобили в Украине

по итогам продаж новых авто в августе (против июля):

Honda M-NV: 174 новых электромобиля (-65); BYD Song Plus: 173 новых электромобиля (+40); Volkswagen ID.4 Crozz: 130 новых электромобилей (+44); Zeekr 001: 126 новых электромобилей (+58); Nissan Arya: 89 новых электромобилей (-29); Audi Q4 e-tron: 42 новых электромобиля (+19); Mercedes-Benz EQS: 39 новых электромобилей (+33); BYD Song L: 34 новых электромобилей (+11); BYD Seagull: 29 новых электромобилей (+20); MG 4: 27 новых электромобилей (без изменений); BYD Yuan Plus: 25 новых электромобилей (-3); Volkswagen ID.6 Crozz: 24 новых электромобиля (+9);

Volvo EX30: 24 новых электромобиля (+8); Honda e: NS1: 23 новых электромобиля (-3); Audi Q8 e-tron: 12 новых электромобилей (+5);

BYD Tang: 12 новых электромобилей (-1);

MG ZS EV: 12 новых электромобилей (+9);

Volvo C40 Recharge: 12 новых электромобилей (+9); Mercedes-Benz EQE SUV: 9 новых электромобилей (+5);

Zeekr X: 9 новых электромобилей (-2).

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