ТОП-15 брендов подержанных авто, которые чаще всего продают в Украине (инфографика) — Finance.ua

ТОП-15 брендов подержанных авто, которые чаще всего продают в Украине (инфографика)
Абсолютное большинство автомобилей на рынке сегодня продают в интернете. Эксперты Института исследований авторынка исследовали активность продавцов, определили финансовый объем авторынка в феврале 2023 года, а также описали ситуацию в регионах и составили рейтинг брендов по суммарной стоимости авто в продаже.
В феврале 2023 года украинцы опубликовали в интернете более 236 тысяч объявлений продажи подержанных легковушек. Суммарно эти машины стоили $1,8 миллиарда, что на $90 миллионов больше (+5,3%), чем в январе-2023 и также как в феврале-2022. То есть вопреки тому, что средняя стоимость автомобилей в феврале снизилась, финансовый объем авторынка Украины вырос.
В каких регионах больше всего продавали авто онлайн
Больше всего объявлений в феврале 2023 года разместили в Киевской области и Киеве (37,7 тыс.). Суммарно эти легковушки стоили $434,3 миллиона.
Во второе с третьего места поднялась Днепропетровская область: 20,3 тыс. объявлений суммарной стоимостью $148,6 миллиона. Третью позицию заняла Львовская область (17,5 тысяч объявлений суммарной стоимостью $157,6 миллиона).
Каких брендов больше всего в продаже
В феврале самая большая суммарная стоимость оказалась у бренда Volkswagen: $224,8 миллиона. На втором месте разместился Mercedes-Benz ($164,9 млн), а на третьем — BMW ($139,4 млн).
В пятерку вошли также Toyota ($112,5 млн) и Audi ($108,5 млн).
- Volkswagen — $224,8 млн
- Mercedes-Benz — $164,86 млн
- BMW — $139,74 млн
- Toyota — $112,45 млн
- Audi — $108,53 млн
- Renault — $90,83 млн
- Ford — $82,37 млн
- Skoda — $80,47 млн
- Nissan — $70,08 млн
- Hyundai — $69,63 млн
- Opel — $58,28 млн
- ВАЗ — $48,66 млн
- Kia — $46,90 млн
- Mazda — $41,76 млн
- Mitsubishi — $40,86 млн
Интересно, что первым по количеству объявлений в феврале оказался бренд ВАЗ — таких украинцы опубликовали 31,9 тыс., тогда по совокупной стоимости эта марка оказалась на 12 месте. В то же время Mercedes-Benz, занявший в рейтинге количества объявлений пятое место (11,8 тыс.), занял второе место в другом списке — по совокупной стоимости объявлений. Так случается в результате разной средней стоимости автомобилей брендов.
В топ-5 по количеству объявлений и в феврале попали также Renault (13,1 тыс.) и Opel (12,6 тыс.).
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