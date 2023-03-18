ТОП-15 брендов подержанных авто, которые чаще всего продают в Украине (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-15 брендов подержанных авто, которые чаще всего продают в Украине (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-15 брендов подержанных авто, которые чаще всего продают в Украине (инфографика)
ТОП-15 брендов подержанных авто, которые чаще всего продают в Украине (инфографика)
Абсолютное большинство автомобилей на рынке сегодня продают в интернете. Эксперты Института исследований авторынка исследовали активность продавцов, определили финансовый объем авторынка в феврале 2023 года, а также описали ситуацию в регионах и составили рейтинг брендов по суммарной стоимости авто в продаже.
В феврале 2023 года украинцы опубликовали в интернете более 236 тысяч объявлений продажи подержанных легковушек. Суммарно эти машины стоили $1,8 миллиарда, что на $90 миллионов больше (+5,3%), чем в январе-2023 и также как в феврале-2022. То есть вопреки тому, что средняя стоимость автомобилей в феврале снизилась, финансовый объем авторынка Украины вырос.

В каких регионах больше всего продавали авто онлайн

Больше всего объявлений в феврале 2023 года разместили в Киевской области и Киеве (37,7 тыс.). Суммарно эти легковушки стоили $434,3 миллиона.
Во второе с третьего места поднялась Днепропетровская область: 20,3 тыс. объявлений суммарной стоимостью $148,6 миллиона. Третью позицию заняла Львовская область (17,5 тысяч объявлений суммарной стоимостью $157,6 миллиона).
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В феврале самая большая суммарная стоимость оказалась у бренда Volkswagen: $224,8 миллиона. На втором месте разместился Mercedes-Benz ($164,9 млн), а на третьем — BMW ($139,4 млн).
В пятерку вошли также Toyota ($112,5 млн) и Audi ($108,5 млн).
ТОП-15 брендов подержанных авто, которые чаще всего продают в Украине (инфографика)
  1. Volkswagen — $224,8 млн
  2. Mercedes-Benz — $164,86 млн
  3. BMW — $139,74 млн
  4. Toyota — $112,45 млн
  5. Audi — $108,53 млн
  6. Renault — $90,83 млн
  7. Ford — $82,37 млн
  8. Skoda — $80,47 млн
  9. Nissan — $70,08 млн
  10. Hyundai — $69,63 млн
  11. Opel — $58,28 млн
  12. ВАЗ — $48,66 млн
  13. Kia — $46,90 млн
  14. Mazda — $41,76 млн
  15. Mitsubishi — $40,86 млн
Интересно, что первым по количеству объявлений в феврале оказался бренд ВАЗ — таких украинцы опубликовали 31,9 тыс., тогда по совокупной стоимости эта марка оказалась на 12 месте. В то же время Mercedes-Benz, занявший в рейтинге количества объявлений пятое место (11,8 тыс.), занял второе место в другом списке — по совокупной стоимости объявлений. Так случается в результате разной средней стоимости автомобилей брендов.
В топ-5 по количеству объявлений и в феврале попали также Renault (13,1 тыс.) и Opel (12,6 тыс.).
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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