ТОП-14: Тейлор Свифт официально присоединилась к списку миллиардеров Forbes — Finance.ua

ТОП-14: Тейлор Свифт официально присоединилась к списку миллиардеров Forbes Сегодня 18:21 — Мир

ТОП-14: Тейлор Свифт официально присоединилась к списку миллиардеров Forbes

Тейлор Свифт, ставшая миллиардершей, впервые попала в ежегодный список миллиардеров Forbes, присоединившись к 13 другим знаменитостям, общий капитал которых оценивается в 31 миллиард долларов.

Об этом сообщает forbes

В октябре Свифт стала миллиардершей во многом благодаря своему рекордному туру Eras Tour, ставшему первым туром в истории, собравшим более 1 миллиарда долларов.

Согласно подсчетам Pollstar, тур Eras Tour собрал около 1,04 миллиарда долларов с первых 60 концертов, а тур Свифт запланирован в Европе и Северной Америке до 2024 года.

Свифт присоединилась к четырем другим музыкантам-миллиардерам:

Jay-Z, Рианне и Джимми Баффету.

Но она стала первым музыкантом, ставшим миллиардером исключительно благодаря своим песням и выступлениям.

Forbes подсчитал, что около 500 миллионов долларов из ее состояния составляли гонорары за музыку и гастроли, еще 500 миллионов долларов пришлось на рост стоимости ее музыкального каталога, большую часть которого она перезаписывала и выпускала, и 125 миллионов долларов из чистого капитала пришла из недвижимости.

ТОП-14

Именно столько знаменитостей, включая Свифт, вошли в список миллиардеров в этом году. Джордж Лукас, известный как режиссер «Звездных войн», является самой богатой знаменитостью в списке во многом благодаря своей продюсерской компании Lucasfilm, которую он продал Disney в 2012 году. Джей-Зи и Рианна — единственные другие музыканты в 2024 году.

Как концерты Тейлор Свифт поднимают ВВП стран

Тейлор Свифт уже давно оказывает большее влияние, чем обычная поп-звезда. Мировые лидеры приглашают певицу провести концерты в их странах. Американские журналисты уверены, что Свифт могла бы спокойно победить Трампа на президентских выборах, а пользователи X предполагают новый бэби-бум, если Тейлор забеременеет.

Кстати, помощники президента США Джо Байдена мечтают о поддержке Тейлор Свифт на выборах 2024 года, поскольку ее обращение по поводу сбора средств может иметь огромное значение для кампании президента, пишет Fox News.

Она же стала «Человеком года 2023» по версии Time.

В общей сложности Cвифт начала свою карьеру в 14 лет, и уже в 16 подписала первый профессиональный контракт со студией Big Machine Records. В настоящее время дискография певицы насчитывает 12 альбомов. В 23 году ее треки на Spotify набрали 26 млрд прослушиваний, что принесло ей более 86 млн долларов. Заработки от альбомов и стримингов блекнут на фоне живых выступлений.

Меньше чем за год мирового тура The Eras Свифт уже заработала более миллиарда долларов, что побило прошлый рекорд Элтона Джона, который за пятилетний тур собрал около 940 миллионов. Чтобы на концерты Свифт могли попасть все, кто пытался купить билеты, только в США ей нужно было бы дать 900 выступлений. Поэтому билеты за 500 долларов у нелегальных перекупщиков стоили десятки тысяч.

Справка Finance.ua:

2023 год для Свифт был рекордный и памятный. Кроме того, она стала миллиардершей и начала свой тур Eras Tour, который начался как ретроспектива ее 17-летней карьеры и 10 альбомов, но превратился в финансовый феномен.

Свифт также выпустила две перезаписи предыдущих альбомов — «Speak Now (Taylor's Version)» и «1989 (Taylor's Version)» — в прошлом году, чтобы восстановить контроль над своими первыми шестью альбомами, права на которые продала компания Scooter Braun в Shamrock Capital за 300 миллионов долларов, что, по словам Свифт, произошло за ее спиной.

Свифт присоединилась к 264 новым миллиардерам в списке Forbes в этом году по сравнению со 150 новыми миллиардерами годом ранее.

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