ТОП-13 авто, которые американские владельцы хранят более 15 лет (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-13 авто, которые американские владельцы хранят более 15 лет (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-13 авто, которые американские владельцы хранят более 15 лет (инфографика)
ТОП-13 авто, которые американские владельцы хранят более 15 лет (инфографика)
Исследование определило автомобили, которые владельцы хранят по крайней мере на 15 лет дольше, чем все остальные автомобили.
iSeeCars проанализировал более 929 000 автомобилей 1981−2009 годов выпуска, проданных с января по сентябрь 2024 года, чтобы определить, какие подержанные автомобили, скорее всего, останутся у своих владельцев.
Среди 13 лучших моделей на долю Toyota приходится семь, три из которых — гибриды.
Toyota доминирует в списке автомобилей, владельцы которых держатся дольше всего, занимая первые пять позиций и имея всего семь моделей в топ-13.
Lexus, подразделение Toyota класса люкс, также появляется из IS 350, давая автопроизводителю восемь моделей. автомобили с высоким рейтингом.
Долгая традиция Toyota в производстве гибридов, вероятно, способствует доминированию автопроизводителя, причем четыре из этих 13 самых лучших автомобилей имеют гибридную трансмиссию.
ТОП-13 авто, которые американские владельцы хранят более 15 лет (инфографика)
Излюбленные бренды
Учитывая общий список самых излюбленных автомобилей, неудивительно видеть, что у Toyota — самый высокий процент владения свыше 15 лет на уровне бренда.
Honda и Lexus, занимающие второе и третье места, также имеют по крайней мере одну модель в ТОП-10.
После этого Mazda, Hyundai и Subaru занимают выше среднего уровня по отрасли.
ТОП-13 авто, которые американские владельцы хранят более 15 лет (инфографика)
Lexus — единственный бренд премиум-класса в списке, и в списке присутствуют только азиатские бренды.
«Как и в общем списке самых излюбленных автомобилей, все эти бренды высоко ценятся и стоят относительно недорого, и даже Lexus предлагает модели, цены на которые ниже американских и европейских цен на роскошь», — пишут в исследовании.
Toyota снова доминирует, заняв шесть из 10 лучших внедорожников для долгосрочного владения. Популярные CR-V и Pilot от Honda также попали в этот список вместе с Ford Escape Hybrid и Subaru Forester. Большинство этих моделей также являются одними из самых продаваемых автомобилей в соответствующих категориях.
ТОП-13 авто, которые американские владельцы хранят более 15 лет (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • iSeeCars.com — это компания, которая занимается поиском и исследованием автомобилей на основе данных. Помогает покупателям находить лучшие предложения по автомобилям, предоставляя ключевую информацию и ценные ресурсы, в частности, отчет iSeeCars Check VIN и рейтинг лучших автомобилей.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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