ТОП-12 японских автомобилей с самым дешевым обслуживанием — Finance.ua
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ТОП-12 японских автомобилей с самым дешевым обслуживанием

Технологии&Авто
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ТОП-12 японских автомобилей с самым дешевым обслуживанием
ТОП-12 японских автомобилей с самым дешевым обслуживанием
Японские бренды имеют репутацию надежных и неприхотливых в обслуживании автомобилей.
Изданию HotCars этого оказалось недостаточно, и оно провело собственное исследование, в рамках которого изучило прогнозы по затратам на техобслуживание новых японских автомобилей, выделив среди них самые лучшие модели. В список вошли 12 автомобилей, которые обслуживать будет дешевле остальных.
12. 2024 Nissan Altima556,10 долларов США в год
11. 2024 Lexus ES 350 548,80 долл./год
10. 2024 Nissan Setra544,10 долл./год
9. 2024 Honda Accord541,20 долл./год
8. 2024 г. Mazda 3540,90 долл./год
7. 2024 Nissan Versa533,10 долл./год
6. 2024 Honda Civic524,50 долл./год

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5. 2024 Toyota GR Supra495 долл./год
4. 2024 Mitsubishi Mirage493,90 долл./год
3. 2025 Toyota Camry420,30 долл./год
2. 2024 Toyota Corolla408,70 долл./год
1. 2024 г. Toyota Prius400,80 долл./год
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