ТОП-12 японских автомобилей с самым дешевым обслуживанием — Finance.ua

ТОП-12 японских автомобилей с самым дешевым обслуживанием 16.07.2024, 00:11 — Технологии&Авто

ТОП-12 японских автомобилей с самым дешевым обслуживанием

Японские бренды имеют репутацию надежных и неприхотливых в обслуживании автомобилей.

Изданию HotCars этого оказалось недостаточно, и оно провело собственное исследование, в рамках которого изучило прогнозы по затратам на техобслуживание новых японских автомобилей, выделив среди них самые лучшие модели. В список вошли 12 автомобилей, которые обслуживать будет дешевле остальных.

12. 2024 Nissan Altima556,10 долларов США в год

11. 2024 Lexus ES 350 548,80 долл./год

10. 2024 Nissan Setra544,10 долл./год

9. 2024 Honda Accord541,20 долл./год

8. 2024 г. Mazda 3540,90 долл./год

7. 2024 Nissan Versa533,10 долл./год

6. 2024 Honda Civic524,50 долл./год

5. 2024 Toyota GR Supra495 долл./год

4. 2024 Mitsubishi Mirage493,90 долл./год

3. 2025 Toyota Camry420,30 долл./год

2. 2024 Toyota Corolla408,70 долл./год

1. 2024 г. Toyota Prius400,80 долл./год

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