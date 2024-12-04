ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто — Finance.ua

ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто
В ноябре 2024 года 10 самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковушек.
По данным Укравтопрома, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал RENAULT Duster.
Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.
А «бронзу» луны получил TOYOTA Land Cruiser Prado.
Напомним, украинцы в 2024 году потратили миллиард долларов на электромобили. За девять месяцев 2024 года в Украину ввезли 45 361 электромобиль. Их общая таможенная стоимость составила 989 миллионов долларов. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром», ссылаясь на данные Госстата. Из этого количества 12 619 электрокаров были новыми — на них в общей сложности потратили 334 миллиона долларов.
Страны-поставщики новых электрокаров в Украине:
- Китай — 11 131 авто.
- Япония — 472 ед.
- Германия — 304 ед.
- Великобритания — 247 ед.
- Бельгия — 218 ед.
Справка Finance.ua:
- В октябре 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, которые вместе обеспечили 63% от общих продаж новых автомобилей в стране.
- Самой популярной моделью на рынке новых автомобилей Киева, Киевской области, Днепропетровщины и Одесской области стал Renault Duster.
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