ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто — Finance.ua
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ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто

Технологии&Авто
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ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто
ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто
В ноябре 2024 года 10 самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковушек.
По данным Укравтопрома, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал RENAULT Duster.
Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.
А «бронзу» луны получил TOYOTA Land Cruiser Prado.
ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто
Напомним, украинцы в 2024 году потратили миллиард долларов на электромобили. За девять месяцев 2024 года в Украину ввезли 45 361 электромобиль. Их общая таможенная стоимость составила 989 ​​миллионов долларов. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром», ссылаясь на данные Госстата. Из этого количества 12 619 электрокаров были новыми — на них в общей сложности потратили 334 миллиона долларов.
Страны-поставщики новых электрокаров в Украине:
  1. Китай — 11 131 авто.
  2. Япония — 472 ед.
  3. Германия — 304 ед.
  4. Великобритания — 247 ед.
  5. Бельгия — 218 ед.

Справка Finance.ua:

  • В октябре 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, которые вместе обеспечили 63% от общих продаж новых автомобилей в стране.
  • Самой популярной моделью на рынке новых автомобилей Киева, Киевской области, Днепропетровщины и Одесской области стал Renault Duster.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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