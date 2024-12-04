ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто — Finance.ua

ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто Сегодня 10:00 — Технологии&Авто

ТОП-10: в ноябре эти самые популярные модели сформировали 37% рынка новых авто

В ноябре 2024 года 10 самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковушек.

По данным Укравтопрома, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал RENAULT Duster.

Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.

А «бронзу» луны получил TOYOTA Land Cruiser Prado.

миллиард долларов на электромобили. За девять месяцев 2024 года в Украину ввезли 45 361 электромобиль. Их общая таможенная стоимость составила 989 ​​миллионов долларов. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром», ссылаясь на данные Госстата. Из этого количества 12 619 электрокаров были новыми — на них в общей сложности потратили 334 миллиона долларов. Напомним, украинцы в 2024 году потратили За девять месяцев 2024 года в Украину ввезли 45 361 электромобиль. Их общая таможенная стоимость составила 989 ​​миллионов долларов. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром», ссылаясь на данные Госстата. Из этого количества 12 619 электрокаров были новыми — на них в общей сложности потратили 334 миллиона долларов.

Страны-поставщики новых электрокаров в Украине:

Китай — 11 131 авто. Япония — 472 ед. Германия — 304 ед. Великобритания — 247 ед. Бельгия — 218 ед.

Справка Finance.ua:

В октябре 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, которые вместе обеспечили 63% от общих продаж новых автомобилей в стране.

Самой популярной моделью на рынке новых автомобилей Киева, Киевской области, Днепропетровщины и Одесской области стал Renault Duster.

Не хватает на хорошую покупку? С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.