ТОП-10 стран по продажам новых авто — Finance.ua

ТОП-10 стран по продажам новых авто
Мировые продажи новых авто (легковые и легкие коммерческие авто) в I квартале 2025 г. достигли 20,97 млн ед. Это на 3,1% больше, чем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные focus2move, передает «Укравтопром».
Среди стран лидером по продаже новых автомобилей остается Китай, на рынок которого приходится 28,5% всех мировых продаж новых автомобилей.
За три месяца в Поднебесной было реализовано 5,98 млн авто, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
ТОП-10 стран:
- Китай — 5,98 млн ед. (+4,5%);
- США — 3,9 млн ед. (-2,7%);
- Япония — 1,24 млн ед. (+13,8%);
- Индия — 1,18 млн ед. (+2,2%);
- Великобритания — 668,5 тыс. ед. (-1,5%);
- Германия — 662,5 тыс. ед. (-4,4%);
- Бразилия — 532,7 тыс. ед. (+8,2%);
- Италия — 496,2 тыс. ед. (-2%);
- Канада — 430,4 тыс. ед. (+6,3%);
- Франция — 407,3 тыс. ед. (-8,1%).
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