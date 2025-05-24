ТОП-10 стран по продажам новых авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 стран по продажам новых авто

Технологии&Авто
16
ТОП-10 стран по продажам новых авто
ТОП-10 стран по продажам новых авто
Мировые продажи новых авто (легковые и легкие коммерческие авто) в I квартале 2025 г. достигли 20,97 млн ​​ед. Это на 3,1% больше, чем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные focus2move, передает «Укравтопром».
Среди стран лидером по продаже новых автомобилей остается Китай, на рынок которого приходится 28,5% всех мировых продаж новых автомобилей.
За три месяца в Поднебесной было реализовано 5,98 млн авто, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

ТОП-10 стран:

  • Китай — 5,98 млн ед. (+4,5%);
  • США — 3,9 млн ед. (-2,7%);
  • Япония — 1,24 млн ед. (+13,8%);
  • Индия — 1,18 млн ед. (+2,2%);
  • Великобритания — 668,5 тыс. ед. (-1,5%);
  • Германия — 662,5 тыс. ед. (-4,4%);
  • Бразилия — 532,7 тыс. ед. (+8,2%);
  • Италия — 496,2 тыс. ед. (-2%);
  • Канада — 430,4 тыс. ед. (+6,3%);
  • Франция — 407,3 тыс. ед. (-8,1%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems