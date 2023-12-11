Топ-10 смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ-10 смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего

Технологии&Авто
30
Топ-10 смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего
Топ-10 смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего, www.trustedreviews.com
Популярный бенчмарк AnTuTu составил рейтинг смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего. Десятка гаджетов актуальна по состоянию на конец ноября 2023 года.
Это топ смартфонов под управлением операционной системы Android. Больше всего владельцы довольны смартфоном с гибким дисплеем HONOR Magic V2, он радует 96,77% пользователей.
Топ-10 смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего
Второе место занимает iQOO 12 Pro с 96,06%. В тройку лидеров также вошел флагманский смартфон Sasmung Galaxy S23 Ultra, который нравится 95,68% владельцев.
Весь топ-10:
  1. HONOR Magic V2 — 96,77%.
  2. iQOO 12 Pro — 96,06%.
  3. Sasmung Galaxy S23 Ultra — 95,68%.
  4. Xiaomi MIX Fold 3 — 94,29%.
  5. vivo X100 — 94,13%.
  6. iQOO 12 — 94,11%.
  7. Meizu 20 Pro — 94,02%.
  8. realme GT5 — 93,36%.
  9. vivo X90 Pro+ - 92,56%.
  10. Samsung Galaxy S23 — 92,5%.
По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.