Топ-10 смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего — Finance.ua

Топ-10 смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего Сегодня 01:11 — Технологии&Авто

Топ-10 смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего, www.trustedreviews.com

Популярный бенчмарк AnTuTu составил рейтинг смартфонов на Android, которыми пользователи довольны больше всего. Десятка гаджетов актуальна по состоянию на конец ноября 2023 года.

Это топ смартфонов под управлением операционной системы Android. Больше всего владельцы довольны смартфоном с гибким дисплеем HONOR Magic V2, он радует 96,77% пользователей.

Второе место занимает iQOO 12 Pro с 96,06%. В тройку лидеров также вошел флагманский смартфон Sasmung Galaxy S23 Ultra, который нравится 95,68% владельцев.

Весь топ-10:

HONOR Magic V2 — 96,77%. iQOO 12 Pro — 96,06%. Sasmung Galaxy S23 Ultra — 95,68%. Xiaomi MIX Fold 3 — 94,29%. vivo X100 — 94,13%. iQOO 12 — 94,11%. Meizu 20 Pro — 94,02%. realme GT5 — 93,36%. vivo X90 Pro+ - 92,56%. Samsung Galaxy S23 — 92,5%.

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