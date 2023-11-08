ТОП-10 седанов, не требующих особых затрат на обслуживание — Finance.ua

ТОП-10 седанов, не требующих особых затрат на обслуживание 08.11.2023, 01:29 — Технологии&Авто

Когда люди говорят о спортивных седанах, то в первую очередь думают об их внешнем виде, скорости и мощности, комфорте вождения и т. д. , но никак не о затратах на обслуживание. Особенно если учесть, что обычно машины этого класса сами по себе не дешевы.

Впрочем, как сообщает издание HotCars , многих может удивить, что на самом деле среди них много моделей, обслуживание которых может обойтись совсем не дорого.

При выборе моделей были учтены средние ежегодные расходы на техническое обслуживание в размере менее 1000 долларов США, а также отзывы профильных сервисов, таких как RepairPal. Исследование проводилось в октябре 2023 года.

10. BMW 5-Series 2011 года

Хотя по показателям надежности эта модель на профильных сайтах получает всего 3 из 5 баллов, но остается лучшим выбором в категории среднеразмерных спортивных седанов. А вот обслуживание машины едва входит в рамки — в среднем 977 долларов в год.

9. Audi A4 2014 года

Автомобиль отмечен несколько лучшими показателями надежности на профильных сайтах, но может похвастаться динамичностью и управляемостью. Стоимость обслуживания также немного ниже и составляет 966 долларов. При этом машина является одним из кандидатов на звание «лучшего старого спортивного авто, способного проехать 800 тысяч километров».

8. Nissan Maxima 2017 года

Автомобиль обладает надежностью на уровне 3,5 из 5 баллов по оценкам экспертов и является достойным вариантом для любителей подобных автомобилей. Примечательно, что профильные сайты оценивают его ремонт в 540 долларов в год, однако не исключают, что эти цифры могут вырасти после первых 10 лет эксплуатации.

7. Ford Taurus SHO 2010 года

Еще один седан с рейтингом в 3,5 из 5 баллов по надежности, зарекомендовавший себя не только мощным двигателем и высокой скоростью, но и долговечностью. Средняя стоимость эксплуатации оценивается в 697 долларов в год.

6. Infiniti Q50 2014 года

Удивительно, что один из самых быстрых спортивных седанов, способный разгоняться более 230 километров в час, оказался еще и очень лояльным к кошельку. Обслуживание в сумме 648 долларов в год делает его хорошим вариантом для тех, кто ищет долговечность и производительность в одном пакете.

5. Chevy Impala SS 2006 года

Несмотря на неповоротливый и громоздкий вид, V8 под капотом позволяет этому седану развивать сотню всего за 5,6 секунды. Профильные сайты оценивают его надежность в 4 из 5 баллов и оценивают среднегодовые расходы в 913 долларов.

4. Volkswagen Jetta 2013 года

Эксперты оценивают надежность машины в 4 из 5 баллов, и несмотря на хорошие показатели, комфорт, динамичность и скорость, Jetta оказалась очень экономичной машиной со среднегодовыми затратами всего на уровне 609 долларов.

3. Ford Fusion Sport 2017 года

Этот автомобиль имеет не только агрессивный внешний вид и отличные ходовые качества. И хотя с точки зрения расхода горючего это не самый лучший выбор, но надежность в 4 из 5 баллов говорит, что стоимость обслуживания 581 доллар в год позволит это компенсировать.

2. Lexus ES 350 2015 года выпуска

Эта модель всегда считалась одной из самых вместительных в своем классе, но может похвастаться и надежностью, ведь за эти годы производитель отозвал лишь один автомобиль. Эксперты ставят ему 4 балла из 5 и оценивают расходы на содержание на уровне 468 долларов в год, что делает его одним из самых доступных спортивных седанов.

1. Lexus GS 350 2010 года

И хотя обслуживание этой модели обойдется несколько дороже предыдущей, но эксперты считают, что именно она достойна первого места по соотношению надежности к цене. В общей сложности уже более двух десятилетий марка Lexus отличается надежностью, и GS 350 не является исключением. Эксперты дают 4 из 5 по надежности и оценивают ежегодное обслуживание в 592 доллара.

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