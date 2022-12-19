ТОП-10 самых влиятельных брендов мира: рейтинг — Finance.ua

ТОП-10 самых влиятельных брендов мира: рейтинг Сегодня 18:39 — Фондовый рынок

ТОП-10 самых влиятельных брендов мира: рейтинг

World Brand Lab составляет рейтинг самых влиятельных брендов мира с 2003 года, отслеживая более 80 000 брендов из 60 стран. В целом в рейтинге представлены 33 страны. В этом году World Brand Lab отслеживала более 15 000 ведущих брендов по всему миру.

Рейтинг составлен на основе оценки глобального влияния бренда, означающего его способность развивать и захватывать рынки и получать прибыль. Учитываются три ключевых показателя влияния бренда: доля рынка, лояльность к бренду и глобальное лидерство.

Кто в рейтинге в этом году

Американская компания Apple возглавила рейтинг «500 самых влиятельных брендов мира» от исследовательской компании World Brand Lab. На второй строчке в рейтинге Microsoft, третье место у Google, которая в прошлом году возглавляла список.

Больше всего в рейтинге компаний из США, далее следуют Франция, Япония, Китай и Великобритания. Компании из США представляют 198 из 500 лучших брендов, сохраняя влияние глобальной супердержавы брендов, говорится в пресс-релизе.

В первую «десятку» рейтинга попали пять американских компаний: Amazon; Walmart; McDonald’s; Coca-Cola и Tesla.

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