ТОП-10 самых продаваемых представительских авто в мире в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 самых продаваемых представительских авто в мире в 2024 году (инфографика)

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ТОП-10 самых продаваемых представительских авто в мире в 2024 году (инфографика)
ТОП-10 самых продаваемых представительских авто в мире в 2024 году (инфографика)
Мировой рейтинг самых продаваемых представительских автомобилей в 2024 году. Об этом пишет издание Focus2Move.
Mercedes E Class (-2,5%) возвращает себе лидерство после слабого 2023 года, за ним следует Audi A6 (-23,6%). Продажи Wuling Starlight выросли на 582%, поскольку он обеспечил себе место в топ-10.
В этой статье говорится о глобальном рейтинге (общий объем продаж в 160 странах) для автомобилей представительского класса, больших (и обычно роскошных) автомобилей размером более 4,8 метра, ¾/5 дверей и универсал.
В последнее десятилетие в этом сегменте доминировали две модели: Mercedes E Class и главный конкурент BMW 5 серии.
Рассматривая совокупные продажи с 2024 года, Mercedes E Class возвращает себе позицию лидера сегмента после слабых показателей в предыдущем году. Продажи достигли 251 807 (-1,6%).
ТОП-10 самых продаваемых представительских авто в мире в 2024 году (инфографика)
На втором месте расположился Audi A6 с 235 464 продажами (-8,3%).
А на третьем — BYD Han с 209 763 проданными единицами (-0,3%).
На четвертом месте лидер предыдущего года BMW 5 серии с 209 607 продажами (-20,8%), за ним Hongqi H5 со 149 045 продажами (+28,0%), Zeekr 001 поднялся на 2 позиции со 102 173 продажами (+33, 8%) и Toyota Crown поднялась на 2 места с 88 151 проданных единиц (+29,1%).
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На восьмом месте Hongqi E-QM5 — вниз на 2 позиции — с 81 056 продаж (+2,4%), впереди Wuling Starlight с 72 995 продаж (+582,5%),
Замыкает ТОП-10 Hyundai Grandeur с 71 656 проданными новинками (-36,6%).
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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