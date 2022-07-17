Топ-10 самых популярных криптовалют среди пользователей криптобиржи — Finance.ua

Топ-10 самых популярных криптовалют среди пользователей криптобиржи Сегодня 21:02 — Финтех и Карты

Топ-10 самых популярных криптовалют среди пользователей криптобиржи

Криптовалютная биржа Exmo поделилась рейтингом десяти популярнейших криптовалют среди своих пользователей. Как отмечают аналитики, десятка остается практически неизменной из квартала в квартал.

Основным отличием второго квартала стало то, что Dogecoin (DOGE) снова вернулся на четвертую строчку, уступив Ethereum (ETH).

За квартал больше всего увеличилось количество владельцев NEAR Protocol (NEAR) — более чем вдвое.

Второй по этому показателю стала Solana (SOL) с ростом 51%. С существенным отставанием за ними следуют yearn.finance (YFI), GNY (GNY) и Velas (VLX): +18%, +7% и +5% соответственно.

Больше всего владельцев потеряла Zcash (ZEC) — 7%. За ней по 6% потеряли Qtum (QTUM), Toncoin (TON), Ontology (ONT) и Ethereum Classic (ETC).

В другой рейтинг по размерам балансов в долларовом выражении вошли те же криптовалюты, что и в предыдущем квартале, но с некоторым перераспределением.

Балансы Ethereum (ETH) по отношению к биткоину снизились на 12%. Это наибольшее сокращение среди рассматриваемых криптовалют. Доля Tether (USDT), напротив, увеличилась на 16,5%, благодаря чему стейблкоин поднялся в рейтинге с четвертого на третье место. Рост доли USDT может быть признаком того, что трейдеры готовятся к новым закупкам криптовалюты. Также на 2% увеличились доли EXMO Coin (EXM) и Toncoin (TON). В результате TON сместил с седьмой строчки Ethereum Classic (ETC).

При этом в условном общем портфеле долгосрочных владельцев, хранящих актив без движения более 90 дней, доля биткоина осталась на уровне 38%, как и в предыдущем квартале. Увеличились почти на 1% доли XRP и dogecoin. Наиболее заметно сократилась доля ether — на 3%.

Около трети торгов пришлось на ценовой период от 29 000 USDT до 32 000 USDT. После падения курса ниже 29000 USDT торговая активность существенно сократилась. Доля объемов торгов при цене ниже этого уровня составила 26%. Наибольшее столкновение продавцов и покупателей наблюдалось на уровне 21 000 USDT и на курсовом промежутке от 39 000 USDT до 41 000 USDT.

Общие балансы пользователей в долларовом выражении сократились за квартал на 59%, что, прежде всего, связано с падением котировок всех цифровых активов.

Меньше всего в абсолютных значениях сократились балансы Tron (TRX), чему скорее способствовало небольшое падение курса этой криптовалюты (-6%) по сравнению с остальными монетами. Если же учитывать изменение цены, то балансы TRX сократились наиболее сильно из рассмотренных криптовалют — примерно на 15%. Также значительно больше, чем падение курса, сократились балансы Dogecoin (DOGE) — около 11%.

В то же время, меньше, чем цена, сократились балансы Solana (SOL), Polkadot (DOT) и Uniswap (UNI): на 26,5%, 14% и 11% соответственно.

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