Технические работы в ПриватБанке: когда не будут работать карты, банкоматы и терминалы — Finance.ua

Технические работы в ПриватБанке: когда не будут работать карты, банкоматы и терминалы Сегодня 17:21 — Финтех и Карты

Технические работы в ПриватБанке: когда не будут работать карты, банкоматы и терминалы

В ночь на 14 июня 2025 года ПриватБанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность проведения клиентами операций с платежными картами. Поэтому не будут работать некоторые сервисы.

Об этом предупредили в пресс-службе банка.

В период проведения работ 14 июня с 00:05 и до 6:30 часов утра временно будут недоступны для проведения операции с картами. Аналогичный «тайм-аут» будет в работе:

банкоматов,

терминалов самообслуживания,

POS-терминалы банка.

«Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов», — говорится в сообщении банка.

Напомним, процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает более 3 млн операций с картами.

Ранее мы сообщали , что ПриватБанк перечислил в бюджет 32,1 млрд грн дивидендов. Это больше половины доходов от дивидендов государственных предприятий, запланированных на 2025 год.

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