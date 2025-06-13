Технические работы в ПриватБанке: когда не будут работать карты, банкоматы и терминалы — Finance.ua
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Технические работы в ПриватБанке: когда не будут работать карты, банкоматы и терминалы

Финтех и Карты
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Технические работы в ПриватБанке: когда не будут работать карты, банкоматы и терминалы
Технические работы в ПриватБанке: когда не будут работать карты, банкоматы и терминалы
В ночь на 14 июня 2025 года ПриватБанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность проведения клиентами операций с платежными картами. Поэтому не будут работать некоторые сервисы.
Об этом предупредили в пресс-службе банка.
В период проведения работ 14 июня с 00:05 и до 6:30 часов утра временно будут недоступны для проведения операции с картами. Аналогичный «тайм-аут» будет в работе:
  • банкоматов,
  • терминалов самообслуживания,
  • POS-терминалы банка.
«Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов», — говорится в сообщении банка.
Напомним, процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает более 3 млн операций с картами.
Ранее мы сообщали, что ПриватБанк перечислил в бюджет 32,1 млрд грн дивидендов. Это больше половины доходов от дивидендов государственных предприятий, запланированных на 2025 год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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