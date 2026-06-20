ТОП-10 самых популярных компактных автомобилей
По итогам продаж с начала 2026 года по апрель лидером мирового рынка компактных автомобилей оставалась Toyota Yaris.
Об этом сообщает Focus2Move.
Toyota Yaris признали самым популярным компактным автомобилем
Компактные автомобили очень популярны в мире из-за высокой маневренности, экономичности и удобства парковки в плотном городском потоке. Именно поэтому их часто выбирают для ежедневных поездок по городу и за его пределами.
Конкуренция на рынке компактных моделей очень высокая, но это не помешало Toyota Yaris охватить 3,8% продаж. Модель прочно занимает первую позицию даже несмотря на падение продаж в годовом исчислении на 11,1%.
На фоне многих конкурентов Toyota Yaris отличается долговечностью благодаря простой и надежной конструкции.
Модель ценят не только за надежность, но и относительно доступную цену — в Украине классический хэтчбек Toyota Yaris можно приобрести за 1 150 000 гривен.
Также в тройку лидеров попали Renault Clio и Nissan Kicks, которые покупатели выбирают за те же преимущества.
В общем десятка лидеров выглядит так:
- Toyota Yaris (-11,1%)
- Renault Clio (+3,9%)
- Nissan Kicks (-0,3%)
- Volkswagen T-Roc (-9,8%)
- Maruti Dzire (+33,9%)
- Tata Nexon (+29%)
- Volkswagen Polo (-12,7%)
- Tata Punch (+28%)
- Volkswagen T-Cross (-10,6%)
- Hyundai Venue (+12,2%)
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