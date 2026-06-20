ТОП-10 самых популярных компактных автомобилей 20.06.2026, 01:26 — Технологии&Авто

Toyota Yaris признали самым популярным компактным автомобилем

По итогам продаж с начала 2026 года по апрель лидером мирового рынка компактных автомобилей оставалась Toyota Yaris.

Об этом сообщает Focus2Move.

Toyota Yaris признали самым популярным компактным автомобилем

Компактные автомобили очень популярны в мире из-за высокой маневренности, экономичности и удобства парковки в плотном городском потоке. Именно поэтому их часто выбирают для ежедневных поездок по городу и за его пределами.

Конкуренция на рынке компактных моделей очень высокая, но это не помешало Toyota Yaris охватить 3,8% продаж. Модель прочно занимает первую позицию даже несмотря на падение продаж в годовом исчислении на 11,1%.

На фоне многих конкурентов Toyota Yaris отличается долговечностью благодаря простой и надежной конструкции.

Модель ценят не только за надежность, но и относительно доступную цену — в Украине классический хэтчбек Toyota Yaris можно приобрести за 1 150 000 гривен.

Также в тройку лидеров попали Renault Clio и Nissan Kicks, которые покупатели выбирают за те же преимущества.

В общем десятка лидеров выглядит так:

Toyota Yaris (-11,1%) Renault Clio (+3,9%) Nissan Kicks (-0,3%) Volkswagen T-Roc (-9,8%) Maruti Dzire (+33,9%) Tata Nexon (+29%) Volkswagen Polo (-12,7%) Tata Punch (+28%) Volkswagen T-Cross (-10,6%) Hyundai Venue (+12,2%)

УНІАН По материалам:

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