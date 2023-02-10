ТОП-10 самых надежных компактных автомобилей с пробегом (фото) — Finance.ua

ТОП-10 самых надежных компактных автомобилей с пробегом (фото) 10.02.2023, 01:30 — Технологии&Авто

Эксперты изучили надежность популярных компактных автомобилей в возрасте до пяти лет. Они назвали 10 самых беспроблемных подержанных моделей и отметили 3 авто, от которых лучше держаться подальше. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.

Совместно с компанией MotorEasy было проведено масштабное исследование, в рамках которого почти 25 000 рассказали об опыте эксплуатации своих малолитражных автомобилей. После этого полученные данные проанализировали и выставили рейтинг на основании отзывов.

Самые надежные компактные автомобили с пробегом:

10. Skoda Citigo

Рейтинг надежности: 95,8%

Skoda Citigo (годы выпуска 2012 — 2020) обладает низкой ценой и небольшим расходом топлива, но на этом преимущества модели не заканчиваются. У многих владельцев авто не возникали поломки.

9. MINI Cooper

Рейтинг надежности: 97,0%

Одна из самых дорогих моделей (2014 — наше время) в списке также является одной из самых надежных. Только у 8% владельцев возникали поломки.

8. Suzuki Swift

Рейтинг надежности: 98,0%

Популярный японский хэтчбек (2017 — наше время) оказался очень надежным. У 7% автомобилей были обнаружены неисправности, но их удалось быстро и дешево устранить.

7. Toyota Yaris hybrid

Рейтинг надежности: 98,0%

Гибридный компактный хэтчбек (2011 — 2020) радует многих своих владельцев. Только 10% авто требовался ремонт.

6. Hyundai i20

Рейтинг надежности: 98,1%

Hyundai i20 (2015 — 2020) оказался надежнее некоторых японских и европейских конкурентов. Многие поломки были отремонтированы бесплатно.

5. Honda Jazz hybrid

Рейтинг надежности: 98,2%

Гибридный Honda Jazz (2020 — наше время) отличается не только малым расходом топлива, но и надежностью. Только у 8% владельцев авто возникали поломки.

4. Hyundai i10

Рейтинг надежности: 98,2%

У корейского хэтчбека (2014 — 2020) мало проблем касательно надежности. В основном поломки возникали с электроникой или рулевым управлением.

3. Volkswagen Up!

Рейтинг надежности: 98,4%

Экономичный немецкий хэтчбек (2012 — наше время) оказался довольно надежным. Только у 15% авто были обнаружены проблемы, но их ремонт обошелся недорого и занимал мало времени.

2. Honda Jazz

Рейтинг надежности: 98,7%

У Honda Jazz (2015 — 2020) не так и много проблем. В основном они касаются сборки кузова и внутренней отделки. Замену многих запчастей оплачивал автопроизводитель.

1. Toyota Aygo

Рейтинг надежности: 99,1%

Самый маленький хэтчбек Toyota в Европе радует своей надежностью (годы выпуска: 2014 — 2022). Только 6% владельцев модели сталкивались с неисправностями.

Самые ненадежные компактные автомобили с пробегом:

3. Toyota Yaris (бензиновая версия) — рейтинг надежности: 87,0%. Бензиновая версия хэтчбека не оказалась такой же надежной, как гибрид. Чаще всего проблемы возникали с подвеской и тормозной системой.

(бензиновая версия) — рейтинг надежности: 87,0%. Бензиновая версия хэтчбека не оказалась такой же надежной, как гибрид. Чаще всего проблемы возникали с подвеской и тормозной системой. 2. Volkswagen Polo — 86,4%. Volkswagen покрыл стоимость ремонтных работ в 91% случаев поломки. Тем не менее некоторым владельцам пришлось заплатить до 1500 долларов за ремонт.



— 86,4%. Volkswagen покрыл стоимость ремонтных работ в 91% случаев поломки. Тем не менее некоторым владельцам пришлось заплатить до 1500 долларов за ремонт. 1. Ford Fiesta — 80,2%. У многих владельцев Ford Fiesta возникали поломки во время эксплуатации. Радует то, что многие неисправности были устранены за счет автопроизводителя, а замена некоторых деталей обходилась недорого.



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Фокус По материалам:

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