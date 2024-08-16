ТОП-10 самых надежных авто с самым долгим сроком службы (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 самых надежных авто с самым долгим сроком службы (инфографика)
Эксперты назвали наиболее долговечные пикапы, одометр которых может зафиксировать более 400 тыс. км.
Об этом пишет iSeeCars.
На первое место эксперты поставили RAM 3500. У таких авто вероятность превысить 400 тыс. км составляет 42,6%. Если сравнивать этот показатель со средним на рынке, то он примерно в 2,2 раза выше.
Вторую позицию заняла модель Toyota Tundra: у нее вероятность преодолеть отметку в 400 тыс. км составляет 36,6%.
Третье место занял Chevrolet Silverado 2500HD — его показатель равняется 29,6%.
Бренды с самым долгим сроком службы
Если разделить по маркам, то Toyota, Honda, Ram, GMC, Chevrolet, Lexus и Ford имеют лучше средних шансы пробежать 250 000 миль.
Многие из этих брендов предлагают несколько грузовиков и трехрядных внедорожников, что дает им преимущество в достижении высшего среднего пробега по всей линейке моделей. Toyota и Honda с высокими рейтингами завоевывают свои места благодаря полной линейке автомобилей, грузовиков и внедорожников, тогда как такие бренды, как Ram и GMC, сосредотачиваются на грузовиках и внедорожниках.
Справка Finance.ua:
- В Украине введут онлайн-растаможку легковых автомобилей через «Дія». Новая процедура призвана устранить из процесса оценки автомобилей человеческий фактор. Новые правила растаможивания прописаны в проекте закона № 10 380.
- Стоимость растаможки авто из ЕС в 2024-м не изменилась. Таможенная пошлина на авто составляет 10% от ее заявленной стоимости. Для электрокаров пошлина составляет 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога. Об этом напомнили в Государственной таможенной службе.
- По сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 6%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 8%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Далее следуют: дизельные — 23%; электромобили — 19%; гибриды и авто с ГБО — по 5%.
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