Стоимость производства электромобилей существенно снизилась за последние 15 лет — Finance.ua

Стоимость производства электромобилей существенно снизилась за последние 15 лет Сегодня 07:07 — Технологии&Авто

Стоимость производства электромобилей существенно снизилась за последние 15 лет

С 2008 по 2023 год стоимость аккумуляторов для электромобилей снизилась на 90%, что облегчает автопроизводителям задачу уменьшения разницы в ценах между автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и электромобилями.

Об этом свидетельствует новое исследование управления транспортных технологий Министерства энергетики США (DOE).

Почему снизилась стоимость производства

Среди важнейших факторов в производстве электромобилей — размер, вес и стоимость аккумуляторной батареи.

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К счастью, последняя постоянно снижалась в течение последних десятилетий благодаря:

усовершенствованиям в технологиях и химии аккумуляторов;

новым производственным процессам;

значительному увеличению объема производства.

По данным DOE, стоимость литий-ионного аккумулятора снизилась с 1415 долл./кВтч в 2008 году до 139 долл./кВтч в 2023 году.

Разница не так уж велика, если учесть 15 лет инфляции, при этом первоначальная стоимость снизилась примерно до 1000 долларов при корректировке по текущему курсу доллара. Однако падение цен очень впечатляет, особенно в период с 2009 по 2013 год.

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Оценки учитывают легковые автомобили с объемом производства не менее 100 000 единиц в год. Так батарея Tesla Model Y на 81 кВтч стоила бы 114 615 долларов в 2008 году по сравнению с 11 259 в 2023 году.

Автопроизводители ожидают, что стоимость аккумуляторов продолжит снижаться в течение следующих нескольких лет, что сделает доступные электромобили реальностью.

Исследование аналитической компании Gartner предполагает, что к 2027 году производство электромобилей станет дешевле, чем автомобилей с ДВС.

Многие компании предполагают, что столь необходимый ценовой паритет между электромобилями и автомобилями с ДВС будет достигнут к концу десятилетия.

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Avtosota По материалам:

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