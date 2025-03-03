ТОП-10 самых мощных смартфонов 2025 года — Finance.ua

ТОП-10 самых мощных смартфонов 2025 года Сегодня 23:33

Команда AnTuTu опубликовала топ-10 самых производительных смартфонов в феврале 2025 года. В списке есть только модели, работающие на OC Android.

Лидером стал свежий флагман OnePlus Ace 5 Pro , получивший мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Оценка производительности — более 2,89 млн очков. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max недотягивает даже до 2 миллионов.

vivo X200 Pro с Dimensity 9400 расположился на втором месте, а замкнул тройку лидеров Red Magic 10 Pro+ с чипом Snapdragon 8 Elite. Пока это самые производительные SoC на рынке — их мощности хватит для запуска любых требовательных игр и трудных задач, а запаса производительности у каждого из них хватит минимум на 5 лет.

Остальные позиции делят между собой iQOO 13, iQOO 13 Neo 10 Pro, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, Oppo Find X8 Pro. Redmi K80 Pro и Oppo Find X8. У всех не менее 2,6 млн. очков.

Что касается устройств среднего уровня, то в топ-10 с заметным отрывом лидирует Redmi Turbo 4 с процессором Dimensity 8400-Ultra, а на втором месте находится OnePlus Ace 3V со Snapdragon 7+ Gen 3 на борту.

Напомним, накануне в продажу поступил «бюджетный» iPhone 16e от Apple. Релиз получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс, заметно возрос ценник.

УНІАН По материалам:

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