ТОП-10 ритейлеров Украины в 2026 году
В десятку лидеров розничной торговли Украины по результатам Индекса Опендатабота 2026 вошли АТБ, Сильпо, Аврора, Фора, Comfy, Novus, Metro, EVA, WOG и Rozetka. Это ежегодный рейтинг компаний с самым большим вкладом в экономику страны.
Рейтинг сформирован на основе финансовой отчетности украинских предприятий за 2025 год, данных государственных реестров и аналитики Опендатабота. Дополнительно учитывается прозрачность бизнеса и его деловая репутация.
Суммарная выручка десятки лидеров розничной торговли в 2025 году составила 647,33 млрд грн, это 14% от общего объема доходов компаний, включенных в Индекс.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине запускают систему фудбенкинга. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Украинской федерацией банков продовольствия приступили к внедрению системы фудбенкинга — механизма передачи пригодных к потреблению продуктов от бизнеса социально уязвимым группам населения.
Производители и ритейлеры будут передавать непроданные, но безопасные продукты в банки продовольствия — некоммерческие организации, которые будут осуществлять их сортировку, хранение и формирование продуктовых наборов.
