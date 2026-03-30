ТОП-10 ритейлеров Украины в 2026 году Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Суммарная выручка десятки лидеров розничной торговли в 2025 году составила 647,33 млрд грн

В десятку лидеров розничной торговли Украины по результатам Индекса Опендатабота 2026 вошли АТБ, Сильпо, Аврора, Фора, Comfy, Novus, Metro, EVA, WOG и Rozetka. Это ежегодный рейтинг компаний с самым большим вкладом в экономику страны.

Рейтинг сформирован на основе финансовой отчетности украинских предприятий за 2025 год, данных государственных реестров и аналитики Опендатабота. Дополнительно учитывается прозрачность бизнеса и его деловая репутация.

Розничная торговля, opendatabot.ua

Суммарная выручка десятки лидеров розничной торговли в 2025 году составила 647,33 млрд грн, это 14% от общего объема доходов компаний, включенных в Индекс.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине запускают систему фудбенкинга. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Украинской федерацией банков продовольствия приступили к внедрению системы фудбенкинга — механизма передачи пригодных к потреблению продуктов от бизнеса социально уязвимым группам населения.

Производители и ритейлеры будут передавать непроданные, но безопасные продукты в банки продовольствия — некоммерческие организации, которые будут осуществлять их сортировку, хранение и формирование продуктовых наборов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.