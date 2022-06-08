Топ-10 подержанных авто на «автомате» — Finance.ua

Топ-10 подержанных авто на «автомате»

В список попали авто 2009-2014 годов выпуска, которые водители чаще всего покупают или ищут. Рейтинг также учитывает фактическое наличие предложений по каждой модели. Минимальная цена на указанные модели составляет $5900, а средняя — $12 тыс.

Лидером перечня определили Volkswagen Passat со средней ценой примерно в $10 тыс. Второе место — у BMW X5, средняя цена кроссовера 2009-2014 годов — $19 тыс. Также в тройке лидеров — Hyundai Sonata с ценой около $9000.

Также в топ-10 входят следующие модели:

Volkswagen Jetta: средняя цена — $9000;

Audi A6 — $16 тыс.;

Volkswagen Touareg — $20,7 тыс.;

Skoda Octavia — $9400;

Audi A4 — $11,7 тыс.;

Toyota Camry — $12,5 тыс.;

Mercedes-Benz E-Class — $14,8 тыс.

Справка Finance.ua:

Аналитическое агентство focus2move опубликовало рейтинг самых популярных моделей автомобилей на мировом рынке. Самым популярным автомобилем в мире по итогам первого квартала текущего года стала японская модель Toyota Corolla. С начала года эту модель купили 275 тысяч раз. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

по итогам первого квартала текущего года стала японская модель Toyota Corolla. С начала года эту модель купили 275 тысяч раз. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. На втором месте, поднявшись за год сразу на семь строк, оказался электрический седан Tesla Model 3: общемировой объем его реализации составлял 256 тыс. машин (+130,9%).

поднявшись за год сразу на семь строк, оказался электрический седан Tesla Model 3: общемировой объем его реализации составлял 256 тыс. машин (+130,9%). Замыкает топ-3 популярный в Украине кроссовер Toyota RAV4, который был продан в количестве 224 тыс.ед. (-16,2%).

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