Топ-10 подержанных авто на «автомате» — Finance.ua
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Топ-10 подержанных авто на «автомате»

Сегодня 19:14Технологии&Авто
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В список попали авто 2009-2014 годов выпуска, которые водители чаще всего покупают или ищут. Рейтинг также учитывает фактическое наличие предложений по каждой модели. Минимальная цена на указанные модели составляет $5900, а средняя — $12 тыс.
Лидером перечня определили Volkswagen Passat со средней ценой примерно в $10 тыс. Второе место — у BMW X5, средняя цена кроссовера 2009-2014 годов — $19 тыс. Также в тройке лидеров — Hyundai Sonata с ценой около $9000.
Также в топ-10 входят следующие модели:
  • Volkswagen Jetta: средняя цена — $9000;
  • Audi A6 — $16 тыс.;
  • Volkswagen Touareg — $20,7 тыс.;
  • Skoda Octavia — $9400;
  • Audi A4 — $11,7 тыс.;
  • Toyota Camry — $12,5 тыс.;
  • Mercedes-Benz E-Class — $14,8 тыс.

Справка Finance.ua:

  • Аналитическое агентство focus2move опубликовало рейтинг самых популярных моделей автомобилей на мировом рынке. Самым популярным автомобилем в мире по итогам первого квартала текущего года стала японская модель Toyota Corolla. С начала года эту модель купили 275 тысяч раз. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
  • На втором месте, поднявшись за год сразу на семь строк, оказался электрический седан Tesla Model 3: общемировой объем его реализации составлял 256 тыс. машин (+130,9%).
  • Замыкает топ-3 популярный в Украине кроссовер Toyota RAV4, который был продан в количестве 224 тыс.ед. (-16,2%).

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По материалам: УБР
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